エジプト代表監督、ホサム・ハサンの後任に意外な名前

セラミカ・クレオパトラの監督を務めるアリ・マヘルが、フセイン・ハッサンの後任としてエジプト代表の指揮官に就任することに近づいた。エジプトサッカー協会が同氏への任命で合意し、新たなコーチングスタッフ編成に向けた動きが始まったと、メディア関係者のイブラヒム・ファイクが伝えた。

ファイクは自身の「X」アカウントで、サッカー協会の関係者はアリ・マヘルがエジプト杯で現在戦っているアブ・キール戦を終えるのを待っており、同氏と会談して就任の詳細について合意するとともに、補佐するスタッフの編成を固めるつもりだと述べた。

アリ・マヘルの任務はムハンマド・アブデルカリムが補佐する見通しで、一方サッカー協会の理事会はムハンマド・アブデルワヒドを新たなコーチングスタッフに残留させることを望んでいる。

ファイクは、フセイン・ハッサンが現職を続投しないという決定が固まったことを明らかにしており、退任の公式発表は本日夕方になると断言していた。

ファイクはソーシャルメディア「フェイスブック」の公式アカウントにこう記していた。「すべては終わった。すでに決定は下されており、今夜発表される。フセイン・ハッサンはエジプト代表の監督ではなくなる」

これは、ここ最近コーチングスタッフを取り巻く混乱が高まるなかでのことだ。サッカー協会はメディアやサポーターに冷静になり事態の過熱を避けるよう呼びかける声明を発表し、代表チームの利益と安定が最優先事項であると強調していた。

またこれらの展開は、スポーツの範疇を超えて物議を醸した問題を背景に、最高メディア規制評議会がフセイン・ハッサンのメディア出演を禁止する決定を下したことと時を同じくした。加えて同監督は、昨年10月の中断期間中に代表キャプテンのムハンマド・サラーとの間に生じた対立をめぐり、重圧にさらされていた。

アリ・マヘルとフセイン・アル・バドリの両名がフセイン・ハッサンの後任候補として挙がっていたが、その後、交渉とサッカー協会関係者との会談の行方を待つかたちで、注目はセラミカ・クレオパトラの監督へと向けられた。