2026年W杯グループリーグ初戦、ベルギーと1-1で引き分けた後、エジプト代表チームには落胆が広がった。

エジプト代表メディアコーディネーターのモハメド・ムラド氏はラジオ番組『マ・シュベール』で、勝利を逃した失望から選手たちが落胆し、ハッサム・ハサン監督も試合後に眠れなかったと語った。

ムラド氏は、アナリストや評論家、サポーターから大きな支持がある一方で、スタッフは「反論すれば注目される」とばかりにトレンドや名声を追い求める人々を無視していると強調。また、ハサン監督は常にチームの利益を最優先し、目標に貢献する選手を選んでいると語った。

また、コーチングスタッフと主将のモハメド・サラーの関係は良好で、試合中にサラーが審判の判定に抗議した際、ピッチサイドでフサム・ハサン監督をなだめたとも明かし、チーム内に緊張はないと強調した。

また、出場機会のなかったトリゼゲ選手にはハサン監督が面談で精神面をサポート。スタッフは細部まで配慮しているという。スポケーンでの合宿は「理想的」で、調整に好影響を与えたとした。

さらに、ドイツのレジェンド、バスティアン・シュヴァインシュタイガーがモハメド・ハニのプレーを称賛するために彼を探していたことも明かした。

エジプト代表はグループリーグ第2戦で現地時間月曜午前4時にニュージーランドと対戦する。決勝トーナメント進出へ重要な一戦だ。

エジプト代表はこれまでワールドカップで5敗3分けと勝利がないため、歴史的初白星を目指しこの試合に臨む。