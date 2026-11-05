エジプト代表のメディアコーディネーターを務めるモハメド・ムラドは木曜日、同職を正式に辞任すると発表した。ポルトガル人指揮官カルロス・ケイロス時代から、現在のホサム・ハッサンと弟イブラヒムが率いる体制に至るまで、エジプト代表のメディア部門で過ごした5年間に終止符を打つ。

ムラドの辞任は、ホサム・ハッサンのエジプト代表での将来をめぐって議論が巻き起こっている時期に重なった。背景には、指揮官と元妻ダン・アダムとの間の個人的な対立が最近メディアを賑わせていることがある。また同時に、サッカー協会がテクニカルスタッフのトップ交代に備えて代替案の検討を始めたと報じる報道もあるが、ホサム・ハッサンの続投か退任かについては現時点でまだ正式な決定は下されていない。

ムラドはソーシャルメディア「フェイスブック」の公式ページを通じて声明を発表し、長い熟慮の末に退任を決断したと明らかにした。そして、重要な多くの局面で一人で業務にあたってきたにもかかわらず、過去数年間にわたり代表のメディア面を際立った形で提示するために全力を尽くしてきたと強調した。

モハメド・ムラドは次のように述べた。「長く考えた末、5年間務めたエジプトサッカー代表のコーディネーターの職を離れることを決めました。ケイロス時代に始まり、ホサム・キャプテンとイブラヒム・ハッサンとの最も良く、最も重要で、最も成功した時期に至るまでです。もし強い代表を築きたいのなら、今後の期間、責任者たちが彼らを支援してくれることを願っています」

さらにこう続けた。「できる限り努力し、代表のメディア面を際立った形で提示しようと励みました。この年月の間ずっと一人で働いてきました。その中でも最も重要だったのはモロッコでのアフリカネイションズカップ、そして私のキャリア、代表のキャリア、そしてエジプト国民にとって最も重要で最高の大会、すなわちワールドカップです。大会のメディア業務に対してFIFAから称賛を受け、この件に関して専用のメールが送られてきました。しかも私は一人で働いていたのに対し、他のすべての代表は少なくとも4人のメディアコーディネーターを擁していました」

ムラドは続けて、自らが職に就くことに貢献してくれた複数の関係者への感謝を述べ、こう語った。「エジプト代表と双子の兄弟に、あらゆる成功と支援を。そして、私がこの場所にいる理由となってくれた多くの人々に感謝します。その中にはアフメド・ディアブ、ガマル・アラム、モハメド・ヤヒヤ・ロトフィ、ワリード・アル・アッタール、オラ・アル・シャフェイ、アブドルファッターフ・アブドルムネイムがいます。理事会の立派な方々にも感謝します」

エジプト代表の前メディアコーディネーターは、サッカー協会内のある関係者に向けた辛辣なメッセージで注目を集め、声明をこう締めくくった。「最後に一つ、サッカー協会で軽んじられているあの人物に言っておきたい。私はあなたのせいで嫌々ここに留まっていたが、去るのは自分の意思でだ」