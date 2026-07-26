スコットランドの名門セルティック・グラスゴーは、エジプト代表のヘイサム・ハッサンをスペインのレアル・オビエドから獲得する移籍交渉を引き続き積極的に進めている。この動きは、進行中の夏の移籍市場が閉幕する前に、輝きを放つエジプトのスター選手を陣容に加えようとするスコットランドリーグ王者の決意を反映するものだ。

英国の「スカイ・スポーツ」は日曜、公式サイトを通じて、両クラブ間の交渉が最終的な合意には至らないまま依然として続いていると報じた。前回のワールドカップで母国代表として際立った活躍を見せ、脚光を浴びたエジプト人ウインガーの獲得に、スコットランド側は強い意欲を示している。

ワールドカップでの輝き

セルティックは、この24歳の選手の獲得を強く望んでいる。ハッサンは、アメリカ、メキシコ、カナダが共催したワールドカップで並外れたパフォーマンスを披露し、エジプト代表が史上初めてラウンド16に進出するという歴史的偉業に貢献した。これにより、彼はヨーロッパの複数のビッグクラブから注目を集める存在となった。

この移籍は特別な重要性を帯びている。というのも、ハッサンのオビエドとの契約が来季末で満了に近づいており、これがセルティックに交渉上の強力なカードを与えているからだ。とりわけ、スペインのクラブが2部リーグへ降格したことで、より高いレベルで戦い続けたいという選手の野心を踏まえると、エジプト人スターの退団はほぼ確実と見られている。