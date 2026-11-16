共有 GOALをGoogleでフォロー

エジプト代表の選手たちとアリ・マヘル監督率いるコーチングスタッフが、明日火曜日に行われるアフリカ・ネイションズカップ2027予選第4節のマラウイ戦を前に、モハメド・サラーを祝福した。

広告

エジプトサッカー協会は公式SNSアカウントで、「70」の数字が入ったケーキを手にするサラーの写真を公開した。これは、国際試合での全ゴールを数える統計に基づき、エジプト代表キャプテンが代表のユニフォームを着て記録した得点数を示すものだ。

今回の祝福は、サラーの記録をめぐる論争のさなかに行われた。先週金曜日のマラウイ戦でエジプト代表が5-0の大勝を収めた際、サラーは2ゴールを挙げて通算得点を70に伸ばし、エジプト代表の前監督ホッサム・ハッサンが持っていたこれまでの記録（69ゴール）を上回った。これにより、多くの人がサラーがエジプト代表の歴代最多得点者になったと考えていた。

しかし、国際サッカー連盟（FIFA）が発表した数字が、エジプト代表の歴代最多得点者は誰なのかという議論を再び呼び起こした 。FIFA公式サイトがサラーに関するデータを修正し、通算得点は70ではなく国際試合68ゴールであるとしたためだ。これは、FIFAが公認する統計上では、ホッサム・ハッサンが69ゴールでトップを維持していることを意味する。

この統計上の問題は、2013年3月にエジプト代表がスワジランド（現エスワティニ）と対戦した親善試合にさかのぼる。サラーはこの試合の10-0の勝利で2ゴールを挙げたが、エジプト代表が多くの選手交代を行ったため、試合が公式な国際Aマッチ（ファーストクラス）として認定される条件を満たさず、この2ゴールはFIFAの記録上、サラーの通算得点に含まれていない。

広告 広告

皮肉なことに、FIFAが先の6月に公表したレポートでは、マラウイ戦前の時点でサラーの国際試合通算得点は68とされていた。しかし同サイトはその後、マラウイ戦前の数字を66に修正し、2ゴールを挙げた後のキャプテンの通算得点は68となった。これにより、正しい数字をめぐってファンやメディアの間で大きな論争が巻き起こった。

Related Topics

一方、トラブゾンスポルの選手は、前回のマラウイ戦後に自身のSNSアカウントで「70」の数字が入った画像を投稿し、エジプト代表のユニフォームを着て成し遂げたことへの誇りを示した。

サラーは、FIFAの国際試合認定基準をめぐる論争とは距離を置き、全ゴールを数える統計に基づく代表での通算得点を祝うことを選んだようだ。統計機関の間で公式記録について見解が分かれているとはいえ、70ゴール到達がキャプテンのキャリアにおける並外れた偉業であることに変わりはない。

広告

今回の祝福は、アウェーでのマラウイ戦を前に行われた。この試合はサラーにとって、さらにゴールを重ねて論争の決着に近づく新たなチャンスとなる。FIFAの記録上では、ホッサム・ハッサンの記録に並ぶにはあと1ゴール、上回って公認の国際統計で単独トップに立つには2ゴールが必要だ。

チームに目を向けると、エジプト代表はカイロでの5-0の大勝で士気を高めて試合に臨む。この結果は、数日前に退任したホッサム・ハッサンの後を継いだアリ・マヘルにとって、理想的な船出となった。この指揮官交代は、代表チーム内で相次ぐ動きのなかで行われたものだった。

広告

エジプト代表は3試合を終えて勝ち点7でグループBの首位に立ち、2位アンゴラと勝ち点で並んでいる。マラウイは首位と勝ち点4差の3位、南スーダンは勝ち点0で最下位に沈んでいる。そのため、明日の一戦はエジプト代表にとって、アフリカ・ネイションズカップ本大会への出場を早期に決める重要なチャンスとなる。

この試合が重要なのは、勝利すればエジプトの勝ち点は10に達し、予選終了まで2節を残して正式に本大会出場が決まるためだ。マラウイとの差はすでに大きく開いており、各グループの1位と2位が、2027年にケニア、タンザニア、ウガンダで開催される本大会に出場する。

広告

サラーへの祝福には特別な意味もある。最近、サラーとホッサム・ハッサンの関係には緊張が生じていた。アフリカ・ネイションズカップ予選のアンゴラ戦で途中交代させられた後、サラーは代表合宿を離れて次の試合を欠場し、両者の間に確執があると報じられるなか、エジプトサッカー協会の幹部が事態の収拾に乗り出していた。

エジプトサッカー協会は最近の出来事を検証した上で、ホッサム・ハッサンの退任とアリ・マヘルの後任就任を発表していた。これにより、前監督と代表キャプテンの関係が緊張していた時期は終わりを告げた。現在の雰囲気は、新体制にとってロッカールームに安定を取り戻すチャンスとなっている。