エジプトサッカー連盟：「一部の者が侮辱的なチャントを叫んだが、我々はスペインを温かく迎え入れる」

エジプトサッカー協会は、エスパニョール・スタジアムで行われたスペイン対エジプトの親善試合で発生した出来事が、両国間の良好な関係に影響を与えることはないとの見解を示し、チャントは「ラ・ロハ」のサポーターの一部によるものだったと強調した。

エジプト代表は、2026年ワールドカップに向けた親善試合として、火曜日の夜、ホームのスペインから貴重な引き分け（0-0）を奪った。

ファラオズは84分にハムディ・ファティが退場処分となり10人で戦うことになったが、試合終了の笛が鳴るまで持ちこたえ、来夏開催されるワールドカップに向けた厳しい試練を乗り越え、好結果を残した。

しかし、この試合では、スペインの新聞が「恥ずべき」と評した場面が見られた。スペインのサポーターがイスラム教を侮辱するチャントを繰り返し、「跳ばない奴はムスリムだ」と試合中に何度も叫んだのである。

また、エスパニョール・スタジアムに詰めかけた観客は、エジプトの国歌が流れた際にブーイングを浴びせるという、予想外の光景も見られた。

これに対し、スペインサッカー連盟、エスパニョール、スペイン政府はこれらの行為を非難し、違反者を処罰するための調査を開始した。

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エジプトサッカー連盟は声明で何を述べたか？

エジプトサッカー連盟は水曜日の声明で、「エジプトサッカー連盟は、バルセロナ市のエスパニョール・スタジアムで行われたエジプト代表とスペイン代表の親善試合中に発生した、忌まわしい人種差別的行為、およびスタンドにいた一部の観客が人種差別的な言葉やスローガンを叫んだことを、断固として非難する」と述べた。

さらに同連盟は、「また、試合中のこうした出来事や国歌への不敬行為を断固として拒否し、非難することを強調する。これはサッカーのスタジアムにおいて絶対に容認できないことであり、根絶するために協力し合う必要がある悪しき現象である」と付け加えた。

さらに彼は次のように続けた。「エジプトサッカー連盟は、スペインサッカー連盟、スペインスポーツ省、そしてスペインのすべての関係者やサッカー選手たちが、試合中に発生した人種差別的な行為を非難し、強く糾弾した声明を高く評価している。 エジプト代表はピッチ上で力強く、巧みに戦い、ワールドカップ本大会に向けた準備として、ホームチームに互角の戦いを繰り広げた」と述べた。

さらに、「エジプトサッカー連盟は、ハニー・アブ・レイダ会長が国際的な立場において、FIFAの幹部やすべてのパートナー、国際機関と協力し、世界中のサッカー場からこのような不快な光景を排除するよう取り組んでいることを強調する。今回の出来事は断じて容認できないものであり、 国際サッカー連盟（FIFA）はサッカーにおける人種差別と闘い、差別と戦っている。我々は、将来このような光景が繰り返されることを断固として拒否し、この現象を完全に根絶するために全力を尽くすことを強調する」

同連盟は声明の締めくくりとして、「エジプトサッカー連盟は、エスパニョール・スタジアムの観客席における一部のサポーターによる今回の出来事が、エジプトとスペインの両サッカー連盟の間に築かれた強固な関係に全く影響を及ぼさないことを強調したい。バルセロナでのファラオ代表団への素晴らしい歓迎と、あらゆる便宜と支援の提供を受けて、 また、エジプトは常に、スペインサッカー界の代表者、スペイン国民、そして友好国すべての人々を、文明と愛と平和の地で温かく迎え入れることを強調する」と述べた。