エジプトは100％……各代表チームのグループリーグ突破の可能性を分析

2026年ワールドカップでは、すでにベスト32進出を決めたチームがある一方、多くのチームがグループステージ第3節でノックアウトステージ進出組を追う展開だ。

メキシコ、南アフリカ、スイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、モロッコ、アメリカ、ドイツ、フランス、ノルウェー、アルゼンチン、コロンビアがすでに突破。

チェコ、カタール、ハイチ、トルコ、チュニジア、ヨルダン、パナマの敗退が決まった。

各グループ上位2チームと、3位のうち成績上位8チームがノックアウトステージに進む。

統計サイト「オプタ」によると、残るチームの32強進出確率は以下の通り：

- グループA：韓国（87.76%）

グループC：スコットランド 24.86%

- グループ4：オーストラリア 93.36%、パラグアイ 88.08%

- グループ5：コートジボワール 93.29%、エクアドル 18.15%、キュラソー 17.58%

- 第6グループ：オランダ100％、日本100％、スウェーデン91.50％

- 第7グループ：エジプト100%、ベルギー91.96%、イラン56.61%、ニュージーランド7.99%

- 第8グループ：スペイン100％、カーボベルデ66.72％、ウルグアイ38.19％、サウジアラビア33.27％

- 第9グループ：セネガル 72.18％、イラク 1.12％

- 第10グループ：オーストリア97.15%、アルジェリア82.09%

- 第11グループ：ポルトガル100％、コンゴ民主共和国41.59％、ウズベキスタン1.68％

- 第12グループ：イングランド 100％、ガーナ 100％、クロアチア 94.86％