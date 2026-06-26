エジプトの登場を待ちながら、コートジボワールがアフリカ勢8チーム目としてベスト16進出を決めた。

コートジボワール代表は、米国、カナダ、メキシコで開催中の大会でグループステージを突破し、ワールドカップの歴史に名を刻むアフリカ勢の一角となった。

グループ5を6ポイントで2位通過し、首位ドイツに得失点差で次ぐ形でベスト32進出を決めた。

第3節では木曜夕方にキュラソーを2－0で下し、勝ち点4のエクアドルを上回って突破を決めた。

スタッツ・フットによると、1大会で2勝はチーム初。

これにより、W杯で2次ラウンドに進出したアフリカ勢は計7チームとなった。ナイジェリア（3回）、モロッコ（3回）、セネガル（2回）、ガーナ（2回）、カメルーン、アルジェリア、南アフリカが名を連ねる。

グループAで2位通過した南アフリカに続き、今大会2チーム目のアフリカ代表として名を連ねた。

また、グループ7のエジプト代表は土曜日にイラン代表と第3節を戦い、9チーム目のアフリカ勢として加わる可能性がある。

現在4ポイントで首位、ベルギー、イランに2ポイント差をつけており、有利な状況だ。

つまりエジプトは勝てばもちろん、引き分けでも、甚至に負けても2位またはベスト3チームに入れば突破できる。

なおモロッコ代表も1986年と2022年に続き3度目の2次ラウンド進出を決めた。

関連記事：

イラン戦、モロッコに並ぶ快挙への鍵