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モハメド・サラーがエジプト代表の歴代最多得点者として、正式に歴史に名を刻んだ。34歳のFWは、アフリカ・ネーションズカップ予選のマラウイ戦で終盤に2得点を挙げ、5-0の圧勝に貢献。大胆不敵なプレーでこの偉業を成し遂げた。

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サラーがエジプト代表の最多得点記録を更新、マラウイに圧勝

サラーがマラウイ戦の終盤に2ゴールを挙げ、エジプト代表の歴代最多得点者となった。34歳のFWは試合終盤に2度ネットを揺らし、母国を 5-0の勝利に導いた。

サラーは長年続いてきた代表最多得点記録まであと2ゴールの状態で、今回の代表活動期間を迎えた。試合終了の笛が鳴る頃には、ベテランFWは熱狂する観客の前で単独最多の栄誉を手にしていた。

大胆なパネンカで節目の70ゴール目を記録

トラブゾンスポルのスターは、慌ただしい試合終盤に記録を塗り替えた。84分にゴールを決めて代表通算69得点とし、それまで記録を保持していたホッサム・ハッサンに並んだ。

サラーは最多記録に並ぶだけでは終わらず、アディショナルタイムに単独最多記録をつかんだ。PKを得ると、見事な冷静さで大胆なパネンカを成功させ、節目の代表通算70ゴール目を決めた。

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アンフィールドを去った後も好調を維持

今回の記録は、2011年に始まったサラーの代表キャリアに新たな一章を加えた。エジプト代表での123試合を通じて、大舞台で安定して結果を残し、アフリカサッカーを象徴する選手としての地位を確立してきた。

トルコへの移籍後も、クラブでの得点力は健在だ。サラーは今季、トラブゾンスポルでのリーグ戦11試合で既に9ゴールを記録。2014-15シーズンに記録が始まって以来、トルコ・スーパーリーグでの最初の7試合で得点関与数を10に到達させた初の選手となった。

輝かしいキャリアに新たな偉業

エジプト代表の最多得点記録更新は、並外れた個人の栄誉の数々に加わるものだ。トラブゾンスポルへ移籍する前、サラーはリヴァプールで忘れがたい9年間を過ごし、プレミアリーグにおけるクラブ歴代最多の191ゴールを残してアンフィールドを去った。イングランドでの在籍期間には、リヴァプールで277の得点関与も記録。これはプレミアリーグ史上、単一クラブでの選手最多記録だ。