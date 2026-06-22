エジプトの歴史的勝利後も、バルセロナはワールドカップで無敗を維持。

バルセロナの選手たちは2026年ワールドカップで存在感を強めた。グループステージ第2節を終え、バルセロナ選手所属代表チームの勝利は7に到達。スペイン代表はサウジアラビアに4-0で快勝した。 エジプトもニュージーランドに3-1で歴史的勝利を収めた。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、スペイン代表がサウジアラビア代表に圧勝し、バルセロナ勢が新勝者リストのトップに立ったと伝えた。 続いてハムザ・アブド・アル＝カリームが活躍したエジプトが初勝利。カーボベルデ対ウルグアイ（アラウホ）は2－2の引き分けだった。

第2節では、フレンキー・デ・ヨングが60分間出場したオランダがスウェーデンに5-1で圧勝。ラフィーニャが右ハムストリングの負傷で途中交代したものの、ブラジルはハイチに3-0で勝ち、両チームとも無敗を維持した。

また、ジュール・コンデのフランスがセネガルに3-1、マルクス・ラッシュフォードとアンソニー・ゴードンのイングランドがクロアチアに4-2で勝ち、計7勝目をマークした。

さらに、スペイン、ウルグアイ、エジプト、ブラジル、オランダ、ポルトガルの6チームが引き分けた。ウルグアイ戦を除き、すべての試合でバルセロナ選手が少なくとも1人出場した。