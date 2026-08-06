エジプトのスター、モハメド・サラーとトラブゾン県アラクリ市の市長が共演した広告撮影が、トルコで街の話題となっている。地元の首長がこの選手に対し、黒海に面した同市に土地を所有するよう愉快な誘いを持ちかけ、気候変動により将来的にエジプトでの生活が困難になると警告したためだ。

トラブゾン県アラクリ地区で行われたこの商業撮影の際、サラーと市長のヒュセイン・アヴニ・キョシュクンチェビとの間で注目すべきやり取りが交わされ、瞬く間にSNSのトップに躍り出て、幅広いコメントの波を巻き起こした。

トルコのサイト「61saat」によると、チェビはサラーに向かってこう語った。「エジプトは美しい国だが、国民は貧困に苦しんでいる。気候変動は世界を破壊しており、将来的にはエジプトで夏の数か月を生活するのが困難になるだろう。一方、私たちの地域は住みやすく、気候変動の影響も比較的少ないだろう」

市長は冗談めかした口調で、その提案にこう付け加えた。「あなたに素敵な土地を差し上げましょう。そこには気候変動から遠く離れた、素晴らしい地理的立地の場所が見つかるはずです」

この場面は両者の友好的な握手で締めくくられた。モハメド・サラーは市長の発言に満面の笑みで応じたが、この提案について公式なコメントは一切残さなかった。

この対面は、トラブゾンスポルがエジプト代表のキャプテンとの契約を正式に発表してからわずか数日後に実現した。この移籍は、サラーが世界サッカーを代表するスターの一人としての地位を占めていることから、トルコとエジプト双方のサッカーファンにとって大きな驚きとなった。