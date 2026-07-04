エジプト代表は2026年W杯でオーストラリアと1－1で引き分け、PK戦を4－2で制しベスト16進出を決めた。 この結果はエジプトおよびアラブ世界全体に誇りを与えた。

エジプト代表は来週火曜日、アトランタのスタジアムで前回王者のアルゼンチン代表とベスト16を戦う。この一戦は世界中のサッカーファンが注目している。

この快挙を受け、エジプト代表の元スター、アフメド・ホサム・ミードゥはアラブ諸国の代表チームへメッセージを送り、成功の鍵は自国監督への信頼だと強調した。

ミードはXの公式アカウントにこう投稿した。「すべてのアラブ諸国へ。代表チームには自国監督を起用すべきだ。自国のサッカー文化や選手心理を理解し、適切な戦術を採れる指導者でなければ成功は難しい。外国人監督はビッグクラブでは有効でも、代表では限界がある」

さらにミードは、エジプトサッカーの歴史が自国出身監督の価値を証明していると語り、「エジプトは常に、国民が団結できる象徴的な存在を持ってきた。 長い空白の後、代表をW杯へ導いたマフムード・アル・ジョウハリ、アフリカネイションズカップ3連覇を達成したハッサン・シャハタ、そして今回ベスト16進出を果たしたフサム・ハッサンと、常に優れた指導者がいた。 神のご加護があれば、アル＝アミードの指導の下、さらに大きな偉業が成し遂げられるでしょう」。