バルセロナの若手フォワード、ハムザ・アブデルカリムが、今月11月の国際マッチウィーク中にエジプト代表への招集を受けた。フィラオ（エジプト代表）の新監督アリ・マヘルが、2027年アフリカ・ネイションズカップ予選でのマラウイとの2試合に向けて、26名からなるメンバーの一員として彼を選出した。

スペイン紙「スポルト」は、アブデルカリムの招集はアリ・マヘルがこの若手フォワードを起用したいという意向を反映したものだと伝えた。マヘルはホサム・ハッサンの後任として指揮を執って以降、初めてのメンバー発表で彼を招集しており、これは同選手にとってエジプト代表での新たな段階の幕開けを意味する動きである。

エジプト代表は、来たる金曜日にカイロでマラウイとの初戦に臨む予定で、その後、大陸予選の一環として、同月17日火曜日にマラウイの首都リロングウェで両代表が再び対戦する。

今回の招集は、ハムザ・アブデルカリムにとって国際舞台での存在感を高め、さらなる経験を積む新たな機会となる。とりわけ、彼はモハメド・サラーやオマル・マルムシュを筆頭とする、エジプトサッカーを代表するスター選手たちとともにキャンプに参加することになる。

アリ・マヘルとこの若手フォワードが過去に指導関係を持ったことはないものの、彼を初のメンバーに加えるという決断は、次の段階において彼を構想の一員として起用する機会を与えたいという監督の意向を反映している。ただし、2試合で彼が担う役割の性質はまだ明らかになっていない。

エジプト代表は現在、勝ち点4でグループ2の首位に立っており、マラウイとの2試合を活かして順位表での立場を強化し、2027年アフリカ・ネイションズカップ出場へさらに一歩近づくことを目指している。