エジプトのスター選手：「メッシとの対戦？ 特定の選手にばかり注目はしない」

エジプト代表のムスタファ・ジコ選手は、本日行われる2026年ワールドカップ決勝トーナメント16強戦でアルゼンチン代表と対戦するにあたり、全選手が責任の重さを認識していると強調した。また、ファンの後押しが最大の原動力だと述べた。

ジコはエジプトサッカー連盟の公式サイトで「代表は大きな精神的・ファンからの支援を受けており、それが選手やコーチ陣に前回王者に挑む原動力となっている」と語った。

「責任の重さは十分に理解している。ファンの夢を叶えるため、最高のパフォーマンスを発揮する」と語った。

リオネル・メッシとの対戦については「もちろんリスペクトはあるが、彼一人に集中するわけではない。メッシは世界屈指の選手だが、我々はアルゼンチン代表全体を相手に戦う」と語った。

最後に彼は「アルゼンチン戦は難しいが、勝利を目指す」と語った。

エジプト代表はグループステージを突破し、32強でオーストラリアを破って16強進出した。一方アルゼンチン代表はグループステージを全勝で通過し、32強ではカボ・ベルデを延長戦の末に3－2で下してベスト16に進んだ。

一方のアルゼンチン代表はグループステージを全勝で突破し、ラウンド32では延長戦の末に3－2でカーボベルデを破ってベスト16に進出した。今大会の注目カードとなるエジプト代表戦に臨む。

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