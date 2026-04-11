エジプトのアル・アハリ、アリオ・ディアンの後継者を見つける

国内制覇と大陸での存在感強化を目指すエジプトのアル・アハリは、今夏も戦力補強を継続。

マリ代表MFアリウ・ディアンがスペインのバレンシアへ移籍したため、コーチ陣と経営陣は中盤の補強を最優先課題としている。

モロッコとセネガルの危機を経て…アフリカは永遠に変わる

痛手…バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード戦でエースを失う

エンツォ・フェルナンデスがマドリードの火を消し…代理人がチェルシーとの論争に決着



アフリカ・フットによると、アル・アハリはエチオピア代表MFセドリック・ジェボの獲得に興味を示している。ジェボはサハル・スターとの契約が間もなく満了するため、移籍市場では獲得しやすいとみられる。

ジェボは現在、キャリアのピークにある。チュニジアリーグでボール奪取力と戦術理解を示し、現代的なスタイルでトップMFとしての評価を得ている。

その能力は、アフリカ大陸内で経験と多様性を備えた新戦力を求め、チームアイデンティティを維持しながら競争力強化を図るアル・アハリのニーズに合致する。

しかし、所属するスター・サヘリは柱となる選手を手放すつもりはなく、契約延長で残留を図っている。複数クラブが関心を示す中、争奪戦は避けられない。

ラ・マシアからスタンドへ…ハムザ・アブドゥルカリームに何が起きているのか？

パリ・サンジェルマンがバルセロナのターゲットを横取り フリー移籍…レアル・マドリードとバルセロナの2選手がゴールデン・ラインナップのトップに



ジェブはアル・タルジー（チュニジア）、ルーヴェン（レンタル）、ミネソタ・ユナイテッドと渡り歩き、多様なリーグで経験を積んだ。

移籍市場サイト「Transfermarkt」によると、彼の市場価値は現在約40万ユーロで、アル・アハリにとって手の届く額だ。交渉が正式段階に入れば、この金額が合意を後押しするだろう。

サハル・スターズは残留を望み、アハリーは戦力強化を狙う。今夏の移籍市場では動きが活発化すると見込まれ、交渉の行方は不透明だ。