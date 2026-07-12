2026年W杯準々決勝ノルウェー対イングランド戦で、フランス人主審クレマン・トゥルパンがFWハリー・ケインへのファウルを見落とし、直後にノルウェーが先制した。この判定にイングランド代表とファンはSNSで怒りの声を上げた。

36分、ノルウェーMFパトリック・ベルグがケインに激しいタックル。トゥルパン主審はプレーオンを指示した。ノルウェーはそのまま攻勢を強め、アンドレアス・シールドロップの鋭いクロスがジョーダン・ピックフォードのゴール上隅に突き刺さり、ヴァイキングが1－0で先制した。

「スリー・ライオンズ」の選手たちは強く抗議したが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ （VAR）は介入せず、判定基準への疑問が噴出した。ドイツ人監督トーマス・トゥヘルは2023年のCLでトルパンを「5流」と批判し、「10点中1点だ。このレベルで信じられない」と語っていた。 「10点満点中1点だ。彼のパフォーマンスは極めて悪かった。このレベルでは信じられないことだ」。

SNSでは「大会は八百長だ」との声も噴出している。

英紙『ザ・サン』によると、SNSでは大会が「不正」「仕組まれている」との批判が爆発的に広がった。あるファンはXにこう投稿した。 「ノルウェー対イングランド戦は打ち切られ、私は退場した。これは不適切で、ファンを侮辱している。大会は八百長だ。ケインへの判定は100％誤りだ」。

別のファンは「ノルウェーゴール前の場面でケインがファウルを受けた。VARは？ゴールだ。この大会はノルウェー経由でアルゼンチンを決勝へ導くように仕組まれていると確信する」と投稿した。

別のファンも「ケインにファウル？イングランドは騙された。大会はノルウェー有利に操られている」と投稿した。

ファンは、この判定をベスト16のアルゼンチン対エジプト戦と重ね合わせた。その試合では58分、VARがエジプトの2点目を無効とし、マルワン・アッティアのファウルを判定。アルゼンチンは2点ビハインドから3－2で逆転した。 判定の二重基準への疑念は強まるばかりだ。

騒動の中、ベリンガムがイングランドを救う

それでも前半、ジュード・ベリンガムはゴール隅へのシュートでイングランドを同点に導いた。 直後、スリーライオンズは危機一髪で難を逃れた。トルパン主審が、CKからトルビョルン・ヘイギムが挙げたノルウェーのゴールを、エリング・ハーランドがエリオット・アンダーソンに対してファウルを犯したとして取り消したためだ。この判定は、主審の偏向を巡る逆の論争を巻き起こした。

延長開始早々、ベリンガムが2点目を決め2－1でイングランドが準決勝進出。判定への疑念は消えず、大会全体の審判とVAR運用を見直すべきとの声が強まっている。