13のサッカー連盟が、UEFAのチェフリン会長の最近の発言に反発した。

同氏はワールドカップの出場国を32から48に増やすことに批判的で、一部の試合は重要性を失うと主張した。

13連盟は共同声明を発表し、公式ウェブサイトで署名入り声明文を公開した。声明では「カーボベルデ、キュラソー、ウズベキスタン、コンゴ、ハイチ、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、エジプト、ガーナ、 セネガル、コートジボワール、南アフリカは、UEFAのチェフェリン会長の「拡大したW杯の一部試合は興味深いものではない」という発言に、強い失望と明確な反対を表明する。

これらの協会は、ワールドカップで「重要でない試合」は存在せず、そのような発言は選手、サッカー界、サポーターの犠牲と野心を無視するものだと強調した。

特にカーボベルデやキュラソー、ウズベキスタンにとっては歴史的偉業であり、コンゴやハイチでは長年のブランクを経ての復帰が数百万人のサポーターに希望を与えるとしている。

サッカーの力は普遍性にあり、限られた国だけのものではないと強調。大会出場は世代を超えた感動と発展をもたらし、誇りと団結の源だと訴えた。

また、出場チームは実力で座を勝ち取り、すべての試合が millions の人々にとって価値があると強調した。

署名者と連帯する人々は、UEFA会長発言への反対を再表明し、サッカーが機会とインスピレーションを生み、そのグローバル性を維持することの重要性を確認した。