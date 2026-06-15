エジプトとベルギーのメンバー発表：フサム・ハサン監督のサプライズ…ドゥコの去就が決定

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、本日夕方、ルミーン・スタジアムで行われるベルギーとの2026年ワールドカップ・グループ7試合の先発メンバーを発表した。

先発にはモハメド・サラー、オマル・マルムシュ、ムスタファ「ジコ」の攻撃トリオが名を連ねる。ジコは直近の親善試合2試合で得点を挙げ、代表公式戦に初先発する。

センターバックにはヤセル・イブラヒムとハムディ・ファティ、中盤にはマルワン・アッティア、ムハンマド・ラシーン、イマーム・アシュールを起用した。

エジプト代表の先発メンバーは以下の通り：

GK：ムスタファ・シューベール。

DF：モハメド・ハニ、ハムディ・ファティ、ヤセル・イブラヒム、アフメド・フトゥフ。

MF：マルワン・アッティア、ムハンマド・ラシーン、イマーム・アシュール。

フォワード：モハメド・サラー、オマル・マルムシュ、ムスタファ「ジコ」。

ベンチメンバー：モハメド・エル・シャナウィ、マフディ・スレイマン、モハメド・アラ、タレク・アラ、カリーム・ハフェズ、モハメド・アブド・アル＝ムナーム、ラミ・ルビア、フサム・アブド・アル＝マジド、ナビル・エマド「ドンガ」、マフムード・サベル、マフムード・ハサン「トレジエ」、 アフメド・サイード「ジゾ」、イブラヒム・アデル、ハイサム・ハサン、ハムザ・アブド・アル＝カリーム。

一方、ベルギー代表のルディ・ガルシア監督（スペイン人）は、試合に向けたメンバーを以下のように発表した。

GK：ティボー・クルトワ。

DF：トーマス・ムニエ、ナタン・ンゴイ、ブランドン・ミシェリ、ティモシー・カスターニ。

中盤：ユーリ・ティレマンス、アマドゥ・オナナ、ケヴィン・デ・ブライネ。

FW：レアンドロ・トロサール、シャルル・デ・ケテラール、ジェレミー・ドゥク

グループ7はエジプト、ベルギー、イラン、ニュージーランドで、次ラウンド進出は混戦だ。

エジプト代表は2018年ロシア大会以来2度目の出場となり、史上4度目のワールドカップに挑む。

エジプトの初出場は1934年イタリア大会で、アラブ・アフリカ勢として初めて本大会に臨んだ。2026年は4度目の出場となる。

これまでの7試合では2分5敗で勝利がない。 得点は5、失点は12。2026年大会は、この歴史を覆し初勝利を目指す絶好の機会だ。