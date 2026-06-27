エジプトとカーボベルデが歴史的なリストに名を連ね、セネガルはモロッコの記録に並んだ。

エジプト代表とカーボベルデ代表は土曜の朝、史上初の今大会でベスト16に進出し、アフリカ勢として歴史的な記録を残した。

エジプト代表は1934年、1990年、2018年に続き4度目の出場で初突破。

エジプトはイランとの1－1の引き分けで勝ち点5とし、グループ7を2位で通過。首位は得失点差でベルギーだった。

一方、初出場カーボベルデは3試合とも引き分け勝ち点3でグループHを2位通過。勝ち点7のスペインに次ぎ、ベスト16に進んだ。

これにより、カーボベルデとエジプトはW杯でベスト16に進出したアフリカ勢の9、10チーム目となった。

これまでにナイジェリア、モロッコ、セネガル、ガーナ、カメルーン、アルジェリア、南アフリカ、コートジボワールの8チームが2回戦に進出している。

また、数日前には南アフリカとコートジボワールも今大会で初出場を決めた。

今大会のラウンド16にはアフリカからモロッコ、南アフリカ、コートジボワール、カーボベルデ、エジプト、セネガル、ガーナの7チームが初出場し、明日にはアルジェリアが加わる可能性もある。

セネガルとガーナは3度目の突破で、モロッコとナイジェリアの最多記録に並んだ。

出場回数によるアフリカ諸国の順位は次のとおりである。 ナイジェリア（3回）、モロッコ（3回）、セネガル（3回）、ガーナ（3回）、カメルーン（1回）、アルジェリア（1回）、南アフリカ（1回）、コートジボワール（1回）、カーボベルデ（1回）、 エジプト（1回）。

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