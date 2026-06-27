エジプトとイラン、話題のFIFAプライドマッチで引き分け

土曜の朝、グループG最終戦でエジプトとイランが1－1で引き分けた。この結果、ベルギーが首位でワールドカップの次ラウンドに進出した。

この試合は米シアトルで毎年開催されるプライド祭りと同日だったため、「FIFAプライドマッチ」として記録された。

エジプトはオマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）がベンチスタートとなり、モハメド・サラーが先発した。イランはFCポルトのFWメフディ・タレミが注目選手だった。

開始5分、エジプトが先制。サラーのシュートはブロックされたが、GKベイランヴァンドの処理ミスをマフムード・サベルが押し込み1－0とした。

その後イランが攻勢を強め11分にはPKを獲得したが、タレミのキックをGKモスタファ・ショベイルが止めた。

その3分後、右サイドバックのラミン・レザエアンが難しい角度からリバウンドを押し込み1－1とした。

後半は両チームとも引き分けに満足したのか動きが鈍った。それでも終盤、イランはショジャエ・ハリルザデが勝ち越し弾をマークしたが、VARでオフサイドと判定され取り消された。

さらにイランはクロスバーを直撃したが、試合は1－1で終了。この結果、エジプトはグループ2位で次戦オーストラリアと、イランはスイスと対戦する。