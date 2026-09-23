エケレンカンプに、突然ウディネーゼでチャンピオンズリーグ4度制覇のチームメートが加わる

ダビド・アラバはウディネーゼでキャリアを続けることになったと、ファブリツィオ・ロマーノ氏が水曜朝に伝えている。センターバックはイタリアのクラブと口頭合意に達した。

アラバは昨夏にレアル・マドリーを退団して以降、フリーの状態が続いていた。オーストリア代表の同選手はここ数年、たびたび負傷に悩まされていた。

アラバがこれまでクラブと契約していなかったのは、注目に値すると言える。今夏にはオーストリア代表の一員としてワールドカップで好プレーを見せており、コンディションも問題ない。

アラバはここ数週間、インテル・マイアミ、ハンブルガーSV、ウニオン・ベルリン、アル・サッド、そしてメキシコのクラブ・アメリカと話し合いを行っていた。最終的に争奪戦を制したのはウディネーゼだった。

アラバはウディネーゼでユルゲン・エクケレンカンプとチームメートになる。元アヤックスの同選手は、2024年からイタリアのクラブと契約している。

アラバは世界で最もタイトル獲得歴の豊富な選手の一人だ。バイエルン・ミュンヘンでドイツ王者に10度輝き、レアル・マドリーではスペイン王者に2度なっている。

ドイツ・カップは6度掲げ、レアル・マドリーでは国内カップも1度制覇した。チャンピオンズリーグは4度優勝しており、内訳はバイエルンで2回、レアル・マドリーで2回となっている。