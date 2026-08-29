エクセルシオールがロッテルダム・ダービーでスパルタ・ロッテルダムを後半アディショナルタイムに下した。隣人対決は長らく1-1で終わるかに見えたが、試合終了間際にネスト・フルーンがエクセルシオールの絶対的ヒーローとなった。スコアは2-1。ルーベン・デン・アイル率いるチームは3試合で勝ち点6を積み上げ、スパルタは4のままとなった。

試合前に主に話題となっていたのはアヨニ・サントスだった。彼はスタジアムには姿を見せていたものの、メンバーには入っていなかった。スパルタのロヒール・メイエル監督は、カーボベルデ人の同選手をメンバー外とする決断を下した。具体的な関心を示しているPSVに意識を向けているためだ。

見応えのある立ち上がりのあと、最初にゴールへ迫ったのはスパルタだった。イェンス・トールンストラがシュンスケ・ミトに預け、ミトがミラン・ゾンネフェルトへ向けてクロス。だが、そのFWはヤン・プルフの見事な対応に阻まれ、あと一歩で決め切れなかった。

その後、エクセルシオールは徐々に試合の中で良さを出し、ショートコーナーからついに先制した。スパルタはボールをクリアしたと思ったが、スリティを計算に入れていなかった。フェイエノールトからのレンタル選手がダイレクトでボールを捉え、1-0とした。

スリティにとっては、これがエクセルシオールでの初ゴールとなる見事な瞬間だった。スパルタには前半終了前にさらに痛手が訪れる。ロビン・ファン・クライセンが負傷でピッチを後にし、キャスパー・テルホに交代した。

後半が始まってわずか数分、スパルタが同点に追いついた。ミチェル・ファン・ベルヘンがゾンネフェルトに預けると、ゾンネフェルトが為す術のないスタイン・ファン・ハッセルの背後へ強烈なシュートを突き刺し、1-1とした。

ゾンネフェルトにとって、先発としては今季初ゴールとなった。先週はFCユトレヒト戦（3-3）で途中出場から得点を決めていた。同点後は両チームが長い時間にわたって互角の戦いを続けた。

このまま1-1で終わるかに思われたが、実際はそうならなかった。CKからイラノ・シウヴァ・ティマスにボールが届く。彼のヘディングは味方のフルーンにつながり、フルーンが至近距離から頭で押し込んで大きな歓喜をもたらした。2-1。







