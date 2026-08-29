エクセルシオールが、ロッテルダム・ダービーでスパルタ・ロッテルダムを後半アディショナルタイムに下した。隣り合うクラブ同士の一戦は長らく1-1で終わるかに見えたが、試合終了間際にネスト・フルーンがエクセルシオールの絶対的ヒーローとなった。スコアは2-1。ルーベン・デン・アウル率いるチームは3試合で勝ち点6を積み上げ、スパルタは4のままとなっている。

試合前に主に話題となっていたのはアヨニ・サントスだった。本人はスタジアムに姿を見せていたものの、メンバーには入っていなかった。スパルタのロヒール・メイエル監督は、具体的な関心を示しているPSVに意識を向けていることから、このカーボベルデ人をメンバー外とする判断を下した。

見応えのある立ち上がりのあと、最初にゴールへ迫ったのはスパルタだった。イェンス・トールンストラがシュンスケ・ミトに預け、ミトがミラン・ゾンネフェルトへ向けてクロス。だが、FWはヤン・プラフの見事な対応に阻まれ、あと一歩のところで決め切れなかった。

その後、エクセルシオールは徐々に試合に入り込み、ショートコーナーから先制点まで奪った。スパルタはボールをクリアしたと思ったが、スリティを計算に入れていなかった。フェイエノールトからのレンタル選手がダイレクトで強烈に振り抜き、1-0とした。

スリティにとっては、これがエクセルシオールでの初ゴールとなる印象的な瞬間だった。さらに前半終了前には、スパルタに次の痛手が訪れる。ロビン・ファン・クライセンが負傷でピッチを退き、カスパー・テルホに交代した。

後半は始まって数分で、スパルタが同点に追いつく。ミッチェル・ファン・ベルヘンがゾンネフェルトに預けると、ゾンネフェルトが成す術のないステイン・ファン・ハッセルの背後へ強烈なシュートを突き刺し、1-1とした。

ゾンネフェルトにとっては、今季初の先発出場で記録した初ゴールでもあった。先週はFCユトレヒト戦（3-3）で途中出場から得点を決めていた。同点後は長い時間にわたり、両チームがほぼ互角の展開を続けた。

このまま1-1で終わるかに見えたが、実際はそうならなかった。CKからイラノ・シウヴァ・ティマスにボールが渡ると、そのヘディングが味方のフルーンへ。フルーンが至近距離から頭で押し込み、スタジアムを総立ちにする2-1を決めた。







