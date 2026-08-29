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Goal.com
ライブ
ExcelsiorImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

エクセルシオール、同じロッテルダムのスパルタを相手に後半アディショナルタイムの決勝ゴールで歓喜

エクセルシオール 対 スパルタ・ロッテルダム
エクセルシオール
スパルタ・ロッテルダム
エールディビジ

エクセルシオールが、ロッテルダム・ダービーでスパルタ・ロッテルダムを後半アディショナルタイムに下した。隣り合うクラブ同士の一戦は長らく1-1で終わるかに見えたが、試合終了間際にネスト・フルーンがエクセルシオールの絶対的ヒーローとなった。スコアは2-1。ルーベン・デン・アウル率いるチームは3試合で勝ち点6を積み上げ、スパルタは4のままとなっている。

試合前に主に話題となっていたのはアヨニ・サントスだった。本人はスタジアムに姿を見せていたものの、メンバーには入っていなかった。スパルタのロヒール・メイエル監督は、具体的な関心を示しているPSVに意識を向けていることから、このカーボベルデ人をメンバー外とする判断を下した。

見応えのある立ち上がりのあと、最初にゴールへ迫ったのはスパルタだった。イェンス・トールンストラがシュンスケ・ミトに預け、ミトがミラン・ゾンネフェルトへ向けてクロス。だが、FWはヤン・プラフの見事な対応に阻まれ、あと一歩のところで決め切れなかった。

その後、エクセルシオールは徐々に試合に入り込み、ショートコーナーから先制点まで奪った。スパルタはボールをクリアしたと思ったが、スリティを計算に入れていなかった。フェイエノールトからのレンタル選手がダイレクトで強烈に振り抜き、1-0とした。

スリティにとっては、これがエクセルシオールでの初ゴールとなる印象的な瞬間だった。さらに前半終了前には、スパルタに次の痛手が訪れる。ロビン・ファン・クライセンが負傷でピッチを退き、カスパー・テルホに交代した。

後半は始まって数分で、スパルタが同点に追いつく。ミッチェル・ファン・ベルヘンがゾンネフェルトに預けると、ゾンネフェルトが成す術のないステイン・ファン・ハッセルの背後へ強烈なシュートを突き刺し、1-1とした。

ゾンネフェルトにとっては、今季初の先発出場で記録した初ゴールでもあった。先週はFCユトレヒト戦（3-3）で途中出場から得点を決めていた。同点後は長い時間にわたり、両チームがほぼ互角の展開を続けた。

このまま1-1で終わるかに見えたが、実際はそうならなかった。CKからイラノ・シウヴァ・ティマスにボールが渡ると、そのヘディングが味方のフルーンへ。フルーンが至近距離から頭で押し込み、スタジアムを総立ちにする2-1を決めた。



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