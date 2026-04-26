エクセルシオールは10人となったFCユトレヒトを圧倒し、降格争いにとって重要な3ポイントを獲得した。

エクセルシオールは日曜、降格回避へ重要なホーム戦でFCユトレヒトを5-0で下し、3ポイントを獲得。14位に浮上した。ユトレヒトは8位。

水曜日には降格圏内のライバル、テルスターがスパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利したため、エクセルシオールは16位に落ち込んでいた。そのため、日曜日のユトレヒト戦での勝利は待望されていた。

ホームチームは好スタートを切った。アンヘル・アラコンがチャンスを逃した直後、1分後にはノア・ナウジョクスがデレンシリ・サンチェス・フェルナンデスの低いクロスを押し込み1-0とした。

直後、ほぼ同じ形でナウヨクスに2点目のチャンスが訪れるも、オフサイドの判定で得点は取り消された。

その後もエクセルシオールが試合を支配。ナウヨクスのヘディングは枠を外れ、サンチェス・フェルナンデスのシュートはわずかにゴールを逸れ、デ・レヒトのヘディングはバーを越えた。ハンソンのシュートはバルカスに阻まれた。30分過ぎにはディッデンが短時間に2枚のイエローカードを受けてユトレヒトは10人となった。

前半終了10分前、ショートコーナーからデ・レヒトが上げ、サンチェス・フェルナンデスが頭で決めて2-0。ユトレヒトは守備再構築のためステパノフに代えてホーレマンスを投入した。

ユトレヒトは調子を上げられず、後半立ち上がりに一時的に試合を支配したものの、エクセルシオールが再び先制。ホーレマンスが自陣でボールを失い、サンチェス・フェルナンデスが途中出場のアディエレをかわして2点目を奪った。3-0。

さらにザグレのシュートをバルカスが弾いたところ、イラクリ・イェゴイアンが押し込み4-0。ヨアン・カトラインのシュートがクロスバーを叩いた以外、ユトレヒトは反撃できなかった。ロスタイムにはイリアス・ブロンホルストのクロスからレナード・ハルテスが5-0とし、試合を締めくくった。

14位エクセルシオールは、この勝利で17位NACブレダに6ポイント、16位FCヴォレンダムに3ポイント差をつけた。FCヴォレンダムは日曜の遅い時間に最下位ヘラクレス・アルメロと対戦する。