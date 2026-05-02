エクセルシオールは土曜の夜、エールディヴィジ残留へ大きな1勝を挙げた。ロッテルダムのチームは終了間際のギアン・デ・レヒトのゴールでFCフローニンゲンを2-3で破り、14位をキープ。16位テルスターとは4ポイント差だ。 フェルゼンは今後NECと対戦する。フローニンゲンは10位に後退。日曜にスパルタが勝てば順位が入れ替わる。

フローニンゲンはホームのユーロボルグで理想的なスタートを切った。3分、デビッド・ファン・デル・ヴェルフのコーナーキックをティカ・デ・ヨンゲが頭で合わせ、1-0とした。

2-0のチャンスはあった。ティゴ・ランドのスルーパスにユネス・タハが反応したが、一瞬ためらった隙にレナード・ハルテスにボールをクリアされた。

直後、エクセルシオールもカスパー・ウィデルのヘディングをマルコ・レンテがゴールライン上でクリアし、同点を逃れた。

前半終了5分前、ハンソンのCKをウィデルが頭で合わせ1-1。

後半もフローニンゲンは好スタート。デ・ヨンゲのパスを受けたタハがファン・ガッセルをかわし、2-1。

後半半ば、エクセルシオールが同点に追いつく。マイセンのロングボールがヤンセの裏に通り、走り込んだフェルナンデスが前をかわして右足で押し込んだ：2－2。

同点弾で覚醒したフローニンゲンは、タハのプレーで即座に再リードのチャンスを作った。しかし彼の強烈なFKはクロスバーを叩き、直後、ファン・ガッセルはシュロイダースのニアシュートを阻止した。

フローニンゲンが優位に立つ展開が続いたが、90分、エクセルシオールがカウンターから逆転弾を放った。アーサー・ザグレがボールを奪い、デ・レヒトへ展開。デ・レヒトはチップキックでヴァッセンを破り、2-3とした。