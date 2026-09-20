エクセルシオールのルベン・デン・ウィル監督は、アヤックス戦で自軍が成し遂げたことにほとんど信じられない様子だった。ロッテルダムのクラブはアムステルダムのクラブを2-2の引き分けに持ち込み、デン・ウィルによれば、その裏には並外れた闘志に加えて相応の幸運もあったという。

指揮官は、両チームの個のクオリティーには大きな差があったことを認めている。本人によれば、アヤックスにははるかに多くの選択肢があり、そのためエクセルシオールはとにかく試合に食らいつく必要があった。

デン・ウィルは、結果を手繰り寄せるために自分の選手たちが限界まで戦う姿を目にした。試合後、指揮官はアムステルダムのクラブ相手に自軍が踏ん張った戦いぶりにとりわけ満足していた。

とりわけデン・ウィルに強い印象を与えたのがトル・アロコダレだった。エクセルシオールの指揮官によれば、途中出場直後に2-2を決めたこのナイジェリア人FWは、そのフィジカルと高さによってほとんど止めようがないという。

「トル、あれはほとんどリーグに対する反則みたいなものだ。あれほどまでに強くて、あれほどまでに背が高い。チートコードだよ、普通じゃない」と、指揮官は試合後に笑いながら語った。「マークで通知表の10点をもらえるような出来だったとしても、この男はそれでも君より上に飛んで、ボールを頭で押し込めてしまうんだ」

デン・ウィルはアヤックスの他の選手たちにも感心している。エクセルシオールの指揮官によれば、アムステルダムのクラブは1年前とはまったく別のチームで、アヤックスには並外れた質が備わっているという。

「彼らには本当にとてつもなく良い選手が何人かいる。エールディビジーの中でも、あれは並外れている」と、デン・ウィルは続けた。

だからこそ、デン・ウィルは手にした勝ち点1を特に誇りに思っている。「これは本当にものすごく見事な成果だし、そのためにはボールが入らないという運も必要なんだ」