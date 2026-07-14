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Derensili Sanches FernandesImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

エクセルシオールがデレンシリ・サンチェス・フェルナンデスを数百万の移籍金でイングランドのクラブに売却

移籍情報
エクセルシオール
ハダースフィールド・タウン
D. Sanches Fernandes

『Voetbal International』によると、エクセルシオールとハダースフィールド・タウンは、デレンシリ・サンチェス・フェルナンデスの移籍で合意したこのフォワードは数百万ユーロの移籍金でイングランド3部に移る。

現在25歳のサンチェス・フェルナンデスは2023年半ばにヨングFCユトレヒトからエクセルシオールへ移籍。右ウイングとして攻撃の要に成長した。

エクセルシオールでは通算104試合に出場し20ゴール13アシストを記録。昨季終盤はチームに欠かせない存在だった。

昨季エールディヴィジでは6得点3アシストをマークし、うち4得点は第30節から第32節にかけて記録した。

PECズヴォレ戦（2-2）で1点、FCユトレヒト戦（5-0）で2点、FCフローニンゲン戦（2-3）で1点を奪い、貴重な勝ち点をもたらしてエールディヴィジ残留に貢献した。

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エクセルシオール
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契約は2027年まで残っているため、エクセルシオールは今夏売却して移籍金を確保する必要がある。書類手続きが完了次第、正式発表となる。

サンチェス・フェルナンデスは今後、ハダースフィールドのチャンピオンシップ昇格への戦いを支えることになる。元エクセルシオールのイリアス・ブロンクホルストとラディニオ・バルカー（元FCフローニンゲン）はすでに「ザ・テリアーズ」でプレーしている

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