エクアドル：2026年ワールドカップのテレビ放送

Ziggo GOで観戦するメリットは次のとおりです。オランダでは公共放送局（NOS）が放映権を持ち、試合はNPO 1とNPO 3で放送されますが、Ziggo GOアプリを使えばより柔軟に視聴できます。

主なメリットは次のとおりです：

時差対策に便利な「一時停止」と「リプレイTV」。

大会はアメリカ、カナダ、メキシコで開催され、時差により多くの試合がオランダ時間の夜遅くや深夜に行われます。

ライブの一時停止と巻き戻し： 飲み物を取っている間にキックオフや重要なゴールを逃しても、すぐに巻き戻して確認できます。

リプレイTV： 深夜試合を見逃しても、アプリで試合やNOSの分析を好きな時に視聴できます。

EU全域で視聴可能。

大会は6～7月の夏休み期間中。Ziggo GOなら自宅のテレビに縛られません：

スペインのビーチでもフランスのキャンプ場でも、Wi-Fiやモバイルデータで全試合をライブ視聴できます。

あらゆる画面で柔軟に

アプリはほとんどのデバイスに対応。庭でスマートフォンやタブレット、寝室のセカンドテレビやChromecast、Apple TVなどでも視聴可能なので、リモコンの取り合いになりません。

基本パッケージにすべて含まれています

NPO 1、2、3は基本パッケージに標準で含まれているため、追加費用は一切かかりません。

さらに、Ziggo Sportチャンネルでは大会前の親善試合や詳細な分析、ハイライトも視聴できます。

エクアドルでは、2026年ワールドカップをどのテレビ局が放送するのでしょうか？

エクアドルでは、無料テレビ、プレミアムケーブル、ストリーミングサービスの3つが主な視聴手段です。

視聴方法の詳細は以下をご確認ください：