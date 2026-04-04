「エクアドル戦での出場が、オランダ代表のワールドカップメンバー入りを阻んだ」

ワールドカップ開幕まで2ヶ月余りを切り、ロナルド・クーマン代表監督はオランダ代表のメンバーをほぼ確定させている。それでも、『デ・テレグラーフ』紙によれば、エクアドルとの親善試合（1-1）は彼に新たな気づきをもたらしたという。

例えば、火曜日のフィリップス・スタディオンでの試合ではステファン・デ・フライが先発出場したが、そのプレーに感銘を受けた観客はほとんどいなかった。このセンターバックは今シーズン、インテルでベンチを温めることが多く、そのことがプレーにも表れていた。

「本当に新世代の時代だ。我々は優秀なセンターバックをたくさん抱えている」と、スティーブン・クーイマンは『キックオフ』ポッドキャストで語り始めた。「彼の時代は終わった。素晴らしい選手だし、非常に有用だが、この年齢では……とにかく若い選手を起用すべきだ」

「デ・フライはクーマン監督を決して裏切ったことはない」と、マイク・フェルウェイは同僚の意見に同調する。「彼は常にチームにいて、常に良い働きをしてきた。戦力外通告は当然ながら非常に辛いことだが、新しい世代が台頭してくる時が必ず来るものだ」

「デ・フライはオランダ代表にとって本当に重要な存在だったし、クーマン監督は忠誠心を重んじるタイプだ。彼がデ・フライをそのままW杯に連れて行っても、私は全く驚かない」とフェルウェイは語った。もっとも、彼は34歳のディフェンダーがエクアドル戦で精彩を欠いたことについては同意している。

「エクアドル戦での彼のプレー、特に最初の15分間を見れば…ダンフリーズの退場にも彼に責任がある。勝つべき一対一の局面で負けてしまったからだ。デ・フライのプレーは極めて平凡だったし、それが彼にとって致命傷になる可能性もあると思う」と、フェルウェイはW杯の代表選考を見据えて語った。

デ・フライの選出の可否は、おそらくそのポジションのライバルたちのコンディションにも大きく左右されるだろう。当然ながらユリエン・ティンバーが第一候補となるが、彼は前回の代表戦期間中に怪我で欠場していた。 ヤン・ポール・ファン・ヘッケも優位に立っており、マタイス・デ・リフトも同様だが、彼は長期間にわたり背中の怪我に悩まされている。