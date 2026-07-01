エクアドルの抗議が、ワールドカップの最大の問題を浮き彫りにした

エクアドルサッカー連盟は、代表チームがメキシコに敗れ2026年W杯から敗退したことを受け、FIFAに正式抗議を提出した。

メキシコ代表は水曜午前、アステカ・スタジアムでの2026年W杯32強戦で2－0とエクアドル代表を破った。

スペイン紙マルカによると、この申し立ては試合前にチームが直面した移動やコンディション調整の困難を受けて行われた。

この申し立ては、長時間の移動や生活リズムの乱れ、不十分な回復が選手に与える影響について議論を呼んでいる。予定3時間の移動が9時間になったことも問題視されている。

エクアドルの抗議は、多くの代表チームが水面下で抱える問題を浮き彫りにした。

米国、メキシコ、カナダが共同開催する今大会では、各チームが長い移動時間と回復時間の不足に対応を迫られている。

長時間の座席拘束は疲労を招き、睡眠の質低下や日課の乱れ、肉体的・精神的ストレスの蓄積につながる。

メキシコシティ行きの便が大幅に遅れたため、ピカシシ監督は試合前に怒りを爆発させ、「3時間遅れたが理由は分からない」と語った。 3時間半の予定が、空港からホテルまで1時間20分かかり、結局9時間かかった」

エクアドルサッカー連盟は「フェアプレーや公平性、団結というW杯の原則に反する」として正式に抗議した。

エクアドルはその後、2-0で敗れた予選試合を前に「スポーツマンシップに反する」と主張した。

抗議の当否は別として、移動が試合結果に影響したのかという疑問は残る。

理学療法士で生物医学・健康科学博士のフリオ・カパイエロ氏はこう断言する。

同氏は『マルカ』紙に「試合の結果はピッチだけでなく、移動中にも決まる」と語った。 カタール大会とは状況が異なる。距離が遠いため航空移動が必須となり、日常のルーティンが乱れ、ロジスティクスが準備の要になっている」と語った。