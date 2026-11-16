エカトルが復帰弾！イタリアU-21代表、激しい攻防と終盤の反撃でベルギーとドロー

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

イタリアU-21代表の連勝は6で止まった。それでも、シルヴィオ・バルディーニ監督率いるイタリアがベルギーと引き分けたことには、試合展開を踏まえれば大きな価値がある。終盤の反撃を締めくくったのは、ユヴェントス所属のエカトルによるPKだった。自ら獲得したPKを決め、久々のゴールで2-2の同点に持ち込んだ。

バルディーニ監督はフランス戦の先発から5人を変更。25分、イナシオが内側に切れ込んでシュートを放つと、GKピエクラクがボールを抑えきれない。リパーニとケルビーニが詰め、競り勝ったウイングのケルビーニが押し込んでイタリアU-21代表が1-0とした。しかし、リードは長く続かない。2分後、CKからブルレがボレーシュートを放つと、意図せずミリソラへのパスに。ミリソラがトラップからシュートを決め、ダッファーラを破った。

後半、左サイドでボールを受けたムバングラがノンジェへスルーパス。ノンジェのお膳立てからミリソラがゴールまで0メートルの位置で決め、2得点目でベルギーが逆転した。終盤にはマネ、フォファナ、バセット、エカトルが絡む小競り合いになりかけた。その後、アマトゥッチのスルーパスを受けたユヴェントスのセンターフォワード、エカトルがファウルを誘い、自らPKを成功させた。終了間際には、デュランヴィルの突破をダッファーラが再び阻んだ。U-21欧州選手権を見据えた最後から2番目の親善試合は、上々の内容となった。最後の親善試合は3月に行われる。