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エヴァートンが、モロッコのムハンマド6世アカデミーに所属するDFイリアス・ヒダウイの獲得レースに本格参戦した。モロッコサッカー界屈指の新星とされる18歳の若手を狙うバルセロナにとって、強力なライバルが現れた形だ。

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スペイン紙『スポルト』によると、エヴァートンがヒダウイ獲得を巡る交渉に参入し、バルセロナと競合しているという。バルセロナはこのモロッコ人DFに強い関心を示しており、すでに獲得オファーを提示している。

イングランドの『グディソン・ニュース』は、エヴァートンがバルセロナと争う構えであると報道。ヒダウイは先週初めから、同クラブの練習施設フィンチ・ファームでトライアルを受けているという。

エヴァートンは現時点で正式な金銭オファーを提示しておらず、選手の能力を引き続き見極めている段階だ。トライアル終了後に次の一手に踏み切る可能性がある。

とはいえ、このモロッコ人DFを日々直接チェックできる状況にあることは、エヴァートンにとって獲得実現に向けた極めて大きな一歩となっている。

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同イングランドメディアはまた、バルセロナがすでに正式オファーを提示したものの、ムハンマド6世アカデミーは選手の将来について最終決定を下していないとも伝えている。

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『ル360スポーツ』は移籍に近い関係者の話として、モロッコサッカー界で最も将来を嘱望される逸材の一人を巡る交渉では、バルセロナとエヴァートンが最も先行していると報じた。

ただし交渉はまだ決着しておらず、ムハンマド6世アカデミーは選手の将来を急いで決めるつもりはない。寄せられたすべてのオファーを検討したうえで、最終判断を下したい考えだ。

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イングランド勢との競争は激しく、エヴァートンだけにとどまらない。もっとも、このモロッコ人DFの獲得に最も本気で、最も明確に意欲を示しているのはエヴァートンだ。

マンチェスター・シティとチェルシーも獲得オファーを提示したが、求められる金銭面の条件を満たしていなかったため、アカデミーは両クラブの申し出を断った。

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各オファーの金額は明らかになっていないが、移籍によって可能な限り大きな収益を得ようとする中で、同選手は複数クラブによる争奪戦の的となっているようだ。

ヒダウイはセンターバックと右サイドバックをこなし、2025年にはモロッコ代表としてU-17アフリカネイションズカップ優勝を経験している。

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また、所属アカデミーが主催した直近の国際大会では、技術の高さや戦術眼、ビルドアップ能力、プレッシャー下でもボールを運び出す力が評価され、最優秀タレントに選ばれた。

バルセロナはモロッコサッカー界屈指の若手有望DFの獲得を目指しているが、エヴァートンが簡単にはそれを許さないだろう。

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最終的な決定権はムハンマド6世アカデミーにあり、同アカデミーは寄せられたオファーを精査したうえで、ヒダウイの次なる行き先を選ぶことになる。