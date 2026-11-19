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エヴァートンは、1月の移籍市場を前にフラメンゴのウイング、サムエウ・リーノの獲得に積極的なプレミアリーグのクラブの一つとなっている。26歳のブラジル代表を所属クラブは最大2500万ポンドと評価しており、アストン・ヴィラ、ローマ、パリ・サンジェルマンも動向を注視している。

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エヴァートン、攻撃陣の層を厚くする補強を模索

TEAMtalkによると、デイヴィッド・モイーズ監督が今冬の攻撃陣強化を図るなか、エヴァートンはアトレティコ・マドリーとバレンシアでプレーしたサイドアタッカーを注視している。現在、シニアチームのストライカーがティエルノ・バリーだけとなっているエヴァートンは、特に中央の攻撃陣で選手が不足している。それでもモイーズ監督は、サイドに実力ある選手を加えることにも前向きだ。そのためリーノは、マージーサイドのクラブにとって現実的な獲得候補として浮上している。

好調なシーズンで欧州クラブの関心が再燃

ブラジル代表で4試合に出場したリーノ は母国復帰後に躍動し、レオナルド・ジャルディム監督率いるフラメンゴで最も影響力のある選手の一人となった。今季のリーグ戦33試合で、左サイドのアタッカーはゴールとアシストを合わせて19を記録。チャンスを作るだけでなく、自ら決める力も示している。

スピード、縦への突破力、安定した得点への貢献により、かつて欧州移籍につながった目を引くプレーを取り戻した。シーズン途中の移籍市場を前にエヴァートンの関心が強まる一方、同報道によれば、プレミアリーグのライバルであるアストン・ヴィラもリーノを注視している。攻撃陣の層と質を費用対効果の高い形で高めるため、1月の獲得に動く可能性があるという。

欧州ではイタリアの強豪が争奪戦をリード

欧州大陸のクラブとの競争も激しい。同メディアによると、セリエAのローマ、ユヴェントス、ナポリがいずれも26歳のリーノの国内リーグでの好調ぶりを注視している。フランス王者パリ・サンジェルマンも、 フヴィチャ・クヴァラツヘリアの深刻な前十字靱帯損傷 を受け、サイドの攻撃陣の補強を検討する関心クラブの一つに挙げられている。

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欧州大陸の獲得候補クラブの中では、ローマが最も交渉を進めているとみられる。同メディアの情報筋は、冬の合意に最も熱心なクラブだと説明している。ローマはすでにフラメンゴの幹部に直接接触し、リーノを欧州へ呼び戻すために必要な具体的な金銭条件を確認している。

ブラジル王者フラメンゴは売却を急がず

欧州からの関心が高まるなかでも、2029年12月まで契約を結ぶリーノについて、フラメンゴはタイトル獲得チームの主力を売却する必要に迫られていない。ブラジルのクラブによる評価額は2000万ポンド（2400万ユーロ）を大きく上回り、2500万ポンド（3000万ユーロ）に達する可能性もある。ただ、プレミアリーグのクラブは、国内の獲得候補と比べれば費用対効果の高い金額と見ている。フラメンゴが残留を望む一方、1月と来夏にはさらなる獲得の打診が予想される。