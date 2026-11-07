共有 GOALをGoogleでフォロー

コヴェントリー・シティのフランク・ランパード監督は、金曜日にエヴァートンに1-3で敗れた試合で3つの判定が自チームに不利に下されたことを受け、プレミアリーグの審判の判定と髪を引っ張る行為に関する規則を批判した。かつてエヴァートンを率いたランパード監督は、DFジェームズ・ターコウスキーがカレブ・イレンキイの髪を引っ張ったにもかかわらず、PKを取られなかったことに憤りをあらわにした。

広告

3つの判定にアウェーチームの監督が不満

ランパード率いるチームは後半、ヤン・グボホのゴールで先制したが、ティエルノ・バリーの2得点とキーナン・デューズベリー＝ホールの終盤のゴールにより、エヴァートンが逆転勝利を収めた。しかし、アウェーチームは主審のスチュアート・アトウェルとVAR担当のティモシー・ウッドが3つの重要な訴えを退けたことに憤った。タルコフスキとイレンキイの接触に加え、コヴェントリーはヴィタリー・ミコレンコがタイウォ・アウォニイを倒した場面と、バリーのハンドについても反則を訴えたが、認められなかった。

規則緩和でPK判定に議論

昨季に髪を引っ張る行為で3件の退場処分が出たことを受け、今季は規則が緩和され、過度な力と故意がある場合に限って退場となる。それでもランパードは、前半にタルコフスキがペナルティーエリア内で髪を引っ張った行為は明らかなファウルだと考えている。

試合後、ランパードは「引っ張り方が十分ではなかったと言っている。判断が難しい部分だと思う。何をもって髪を引っ張ったとするのか。髪を引っ張ったと判断したのに、程度が足りないと言う。映像を見返したが、その場では感情もあるし、サイドラインから明確に判断することはできない。

「規則自体は問題ないと思う。レッドカードではない。それはある程度理解できる。サッカーの試合では、必ずしも大ごとではないことがたくさん起きるからだ。そういうことは起こり得る。ただ、ファウルだという規則が変わっていないのであれば、私はファウルだったと思う」と語った。

広告 広告

ハンドの場面で両監督の見解分かれる

リプレー映像では、グボホの先制点より前にミコレンコがアウォニイに接触したのはペナルティーエリアのわずかに外だったとみられる。一方、バリーの腕に当たってボールの方向が変わったように見えたにもかかわらず、VAR担当のウッドはバリーの2点目も認めた。

Related Topics

両場面についてランパードは「私から見れば、ペナルティーエリアのライン上で起きたタイウォへのプレーはPKだ。いずれにせよ、主審はその場でファウルを取るべきだったが、プレーを続けさせた。私はPKだと感じた。

「バリーの場面はハンドだ。手には触れていないと言っていると聞いたが、最後に触れた際、手でボールの方向を変えてゴールに入れたことが分かる角度の映像を見た。VARはそのためにある。

広告

「私がすべてを分かっていて、3つとも認めるべきだったと断言することはできない。1つか2つが我々に不利な判定になったとしても、判定が違えば明らかに試合は変わっていただろう」と付け加えた。

一方、エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督はハンドを否定し、髪を引っ張る行為を巡る規則にも疑問を呈した。「我々に不利な判定もたくさんあった。ボールが彼の手に当たったことは間違いなくない。

広告

「髪を引っ張る行為に関する規則は変わった。仮にそうだったとしても警告になる。だが、そもそもこの規則がサッカーにあること自体、ばかげていると思う。まったく良い規則だとは思えないし、なぜ全面的に見直さないのか理解できない」と話した。

代表ウィークが立て直しの機会に

金曜日の勝利でモイーズ率いるチームは順位を5位に上げた一方、コヴェントリーは11月の代表ウィークを前に16位にとどまった。コヴェントリーには、バリーのゴールが認められたことへの悔しさが残る。今季序盤にはノッティンガム・フォレストがトッテナム・ホットスパー戦で同様のゴールを取り消されていたからだ。ランパードは今月後半にトップリーグの試合が再開するまでに、不満を抱えるチームを立て直さなければならない。