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ニューカッスル・ユナイテッドのマティアス・ヤイスレ・ヘッドコーチは、エヴァートンに0-1で敗れた試合で選手たちが自身の戦術プランを放棄したと示唆し、期待に応えられていないチームを厳しく批判した。ニューカッスルがチャンスをつくれずに苦しむ中、セント・ジェームズ・パークは険悪な雰囲気に包まれ、観客席から一斉にブーイングが起きた。

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セント・ジェームズ・パークで戦術を無視

ニューカッスルでは、ヤイスレ監督が選手たちは指示に従わなかったと示唆したことで、緊張が頂点に達している。発言は、ホームでエヴァートンに喫した惨敗を受けてのものだ。1週間にわたり練習場で入念に準備したにもかかわらず、ニューカッスルの動きは鈍かった。キックオフの笛が鳴った途端、なぜ戦術的な指示が無視されたのか、指揮官は疑問を抱いている。

ヤイスレ監督は、自ら取り組んできた組織的で縦への意識が強いサッカーではなく、狙いの定まらないロングボールに大きく頼る戦いぶりに困惑を示した。「ロングボールはプランになかった。そこは取り組まなければならない。自信を欠いているが、そこから抜け出すには団結する必要がある。正しい方向へ素早く学び、成長しなければならない。次は試合を徹底的に分析し、なぜ当初のプランどおりに試合を始められなかったのかを問うことだ」と、ドイツ人指揮官は『クロニクル・ライブ』が伝えたコメントの中で説明した。

ボールが届かず孤立したオスラ

ニューカッスルのちぐはぐな戦い方で、とりわけ影響を受けたのが若手ストライカーのウィリアム・オスラだ。中盤がラインを越す形で攻撃を組み立てられず、代わりに放った望み薄のロングボールはエヴァートンの守備陣に容易に処理された。前線の軸となるオスラは完全に孤立した。ヤイスレ監督も、オスラへのボール供給がこのレベルで求められる水準にまったく達していなかったと認めた。

「彼を生かせる場面をつくれなかった。自分たちがどうサッカーをしたいのか、明確なバランスを保ちながら最初のラインを越えなければならない。ロングボールを蹴るだけというのは、間違いなく彼（オスラ）が望む形ではない。そして、それはプランでもなかった。そこははっきりと言っておく必要がある」とヤイスレ監督は述べた。

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不振が続き、ファンの怒り噴出

ニューカッスルはこれでホーム2連敗となり、タインサイドでは懸念が大きく広がっている。試合後にファンへ感謝を伝えるため場内を一周した際も、残っていた観客からさらなる怒りが向けられた。練習で見せたパフォーマンスを試合結果につなげられず、スタジアム内の雰囲気が険悪になっていることは、ヤイスレ監督も十分に認識していると認めた。

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「怒りは分かっていた。大きなフラストレーションと失望がある。週の間に見ていたものを試合で出せなかったからだ。チームは高いレベルで練習していたが、審判が試合開始の笛を吹いてからは、それがほとんど見られなかった。理解するのは難しい。当然、ファンは我々と同じように不満を抱いている。残念ながら、期待に応えられなかった。実際、90分間を通じて我々の試合でも、我々のプレースタイルでもなかった。そのことに強いフラストレーションと失望を感じている。大事なときに力を発揮できなければ、勝利には値しない。ボールを持ったときに十分な勇気がなく、ロングボールが多すぎた」と指揮官は語った。

精神面のもろさにも懸念

当初、積極的で縦への意識が強いプレースタイルを約束していた指揮官にとって、ニューカッスルが突然、自分たちらしさと自信を失ったことは大きな懸念だ。パフォーマンスは停滞し、自信は底をついている。ニューカッスルのファンの厳しい視線を浴びる中、完全に方向を見失っているように見える、まとまりを欠いたチームとの信頼関係を立て直すのは、ヤイスレ監督にとって困難な課題となる。

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「選手たちには、自分たちにはできる、あのようなプレーをする力があると伝え、励まさなければならない。もっとチャンスをつくるべきだった。十分ではなかった。あのような失点をしたこともよくなかった。まるで負のスパイラルだ。審判の判定にも納得していない。私にはファビアン・シェアに対する明らかなファウルに見える。難しい時期だ。それを乗り越えるには、チームが一つになるしかないことも分かっている」とヤイスレ監督は締めくくった。