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ASモナコのFWフォラリン・バログンが、今冬の移籍市場を前に、マンチェスター・ユナイテッドやニューカッスル・ユナイテッドを含む複数のプレミアリーグクラブに売り込まれた。25歳のアメリカ代表FWは、夏の終盤にエヴァートンへの移籍話が破談となった後、モナコ公国を離れる移籍を実現させたいと考えている。

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米国人FW、冬の移籍を希望

『TEAMtalk』によると、元アーセナルの下部組織出身であるバログンの代理人は、1月の移籍に向けた関心を探るため、イングランド1部リーグの複数クラブに接触した。バログンは前回の移籍市場でエヴァートン加入に近づいたが、メディカルチェック中に出された質問に不満を募らせ、自ら移籍を取りやめた。その後、スタッド・ルイ・ドゥに残った同FWは今季、トップチームで継続的な出場機会を得られずにいる。

若手ブルンナーの台頭で出場時間が減少

マージーサイドへの移籍案が破談となって以降、バログンのフランスでの立場は大きく悪化した。今季のモナコの欧州大会登録メンバーから完全に外れ、リーグ・アンでは途中出場の4試合にとどまっている。一方、20歳のFWパリス・ブルンナーが最前線の第一候補として台頭し、得点面で好調ぶりを示したことで、バログンはチーム内で出番を失っている。

モナコが年明けの退団を認める意向を示す中、大物代理人ジョルジュ・メンデスとその代理人事務所は、欧州やその他の地域ですでに移籍先の候補を探っている。同報道によると、シーズン途中にセンターFWの選択肢を増やそうとしているマンチェスター・ユナイテッドも、接触を受けたクラブの一つだ。クリスタル・パレスのFWジャン＝フィリップ・マテタは引き続きマンチェスター・ユナイテッドの獲得候補だが、同メディアは、攻撃陣の補強策を検討する同クラブがバログンも候補に加えたと伝えている。

欧州のクラブにも移籍の可能性を伝達

バログン側はマンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルへの接触に加え、夏の移籍市場終盤に獲得交渉が破談となったエヴァートンとも話し合いを再開した。同じくプレミアリーグに所属するリーズ・ユナイテッドとノッティンガム・フォレストにも、冬の移籍市場でバログンを獲得できる可能性が伝えられている。

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同メディアはさらに、セリエAの強豪ユヴェントスにも選手の代理人が接触したと報じている。メンデスらは、モナコ公国での厳しい数カ月を経て解決策を見いだすべく、幅広い移籍先候補の関心の度合いを見極めている。

今後数週間で次の移籍先が具体化へ

モナコは1月の移籍市場が再開すればすぐにバログンを放出する用意があり、バログン側と関心を示すクラブとの話し合いは今後数週間で加速するとみられる。キャリアを立て直したい25歳にとって、先発で継続的にプレーできる環境の確保が最優先となる。進行中の交渉によって、今後の行き先はまもなく明確になるはずだ。