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エヴァニウソンがイプスウィッチ・タウン戦でGKの大きなミスを突き、ボーンマスの歴史に名を刻んだ。ブラジル人ストライカーがポートマン・ロードで決めた鮮やかなゴールは、個人として特筆すべき節目となり、快進撃を続けるマルコ・ローゼ監督率いるチームにとって、現在の彼がいかに重要かを物語っている。

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エヴァニウソンがボーンマスの歴史に名を刻む

ボーンマスのFWエヴァニウソンが、イプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグの一戦で開始早々にゴールを決め、クラブの記録に名を刻んだ。ブラジル人ストライカーはポートマン・ロードで開始わずか5分に、イプスウィッチGKクリスティアン・ウォルトンの痛恨のミスを突いてネットを揺らした。

ウォルトンが自陣ゴールから数メートルの地点でエヴァニウソンをドリブルでかわそうとしたところ、ボールを奪ったエヴァニウソンが無人のゴールへ流し込んだ。ボーンマスはイースト・アングリアで理想的なスタートを切り、エヴァニウソン自身もクラブ史に名を刻んだ。チェルシー、サンダーランド、マンチェスター・ユナイテッド、リーズ、そして今回のイプスウィッチを相手にゴールを重ねたブラジル人FWは、プレミアリーグで5試合連続得点を記録したボーンマス史上初の選手となった。

得点ランキングでも上位に浮上

イプスウィッチ戦でのゴールにより、エヴァニウソンは今季プレミアリーグの得点ランキング上位に浮上した。リーグ戦での得点を5に伸ばし、現在はゴールデンブーツ争いで3位タイにつけている。ボーンマスの背番号9より多く得点しているのは、ともに6得点のティエルノ・バリーとアレクサンデル・イサク、そして9得点のアーリング・ハーランドだけだ。

エヴァニウソンの現在の5得点は、チームメイトのマーカス・タヴァーニアと同数でもある。2人の得点力はボーンマスにとって重要であり、特に若手のエリ・クルピ・ジュニアが不在の間は大きな意味を持った。クルピ・ジュニアは昨季、13得点でクラブの得点王になったが、夏に足の手術を受け、復帰したばかりだ。それだけに、エヴァニウソンが安定して得点を重ねていることは、マルコ・ローゼにとっていっそう重要になっている。

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欧州の舞台でも存在感

ブラジル人FWの影響力は国内にとどまらない。ボーンマスにとって初めての欧州大会でも重要な役割を果たしている。ヨーロッパリーグでは欧州の舞台に素早く適応し、4試合で2得点1アシストを記録。その活躍もあり、ボーンマスは同大会の開幕から4戦4勝と、欧州での戦いを全勝でスタートさせている。

エヴァニウソンは10月のシュトゥルム・グラーツ戦で3-0の勝利に貢献するゴールを決め、木曜日に敵地で行われたスパルタ・プラハ戦でも、3-1の勝利につながる得点を挙げた。国内での好調を欧州での結果にもつなげ、複数の大会を戦うチームにとって、多才で頼れる戦力であることを証明している。

ボーンマスが勝利を収め7位に浮上

ボーンマスはレイフ・デイヴィスのオウンゴールにも助けられ、イプスウィッチ・タウンに2-1で勝利した。ホームのイプスウィッチはジャック・クラークがPKから1点を返した。この勝利でボーンマスは好調を維持し、勝ち点15でプレミアリーグ7位に浮上した。