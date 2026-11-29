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ニューカッスル、ボルシア・ドルトムントとの2試合連続引き分けを受け、アーセナル主将のマルティン・ウーデゴールがチームメイトに決定力の向上を求めた。ノルウェー代表MFは、エンツォ・マレスカ監督率いる強敵マンチェスター・シティを倒すには、フィニッシュの精度を高める必要があると考えている。

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エミレーツで決定力不足の解消へ

ウーデゴールは、チャンスを逃し続けたもどかしい1週間を経て、ゴール前での決定力不足に対処する必要があると強調した。アーセナルは最近の試合で長い時間にわたって主導権を握りながらも、ニューカッスル、ドルトムントの双方と引き分けに終わった。ウーデゴールは、優勢な展開を得点につなげることこそ、タイトル争いで勢いを保とうとするミケル・アルテタ監督のチームに足りない最後の要素だと考えている。

ウーデゴールは攻撃の最終局面で質を高める重要性を強調し、チーム全員が現在の課題を十分に理解していると語った。「小さな違いだった。重要な場面で、もう少し質を発揮できていれば、もっと得点できたかもしれない。 ドルトムントは非常に強いチーム で、今季のリーグ戦では無敗だ。それでも、僕たちは勝利に値したと思うから悔しい。どこをもっと効果的にできるかは分かっているし、誰の目にも明らかだ。だからそこに取り組んで改善しながら、僕たちのプレーの良い部分もすべて維持しなければならない。正直に言えば、僕たちは常にそうやって取り組んでいる。強みを大切にしながら、伸ばすべき部分を改善し続けている」と、クラブ公式サイトで語った。

マレスカ体制のシティ戦へ準備

アーセナルの次の相手は、 マレスカ監督の下で変化を遂げたシティ 。ホームに迎える強敵との一戦で、課題はさらに大きくなる。レスターの元指揮官はエティハドで独自の戦術哲学を導入し、アーセナルに新たな難題を突きつけている。ウーデゴールは、指揮官が代わっても、特に攻撃陣の力を考えれば シティの脅威はこれまでと変わらない と認めた。

ライバルの戦術的な変化について、ノルウェー代表MFはこう語った。「エンツォ・マレスカはいくつかの変更を加えた。もちろん、監督にはそれぞれ独自の考えや、やりたいことがある。僕たちは今週、対戦相手に備えて準備してきた。結果を出すには最高のプレーが必要だ。最近の調子にかかわらず、シティはピッチ上に質の高い選手が大勢いる強いチームだから、また厳しい試合になるだろう。組織力が非常に高く、前線の選手たちはいつでも僕たちにダメージを与えられる。何が待ち受けているかは分かっている。準備を整え、激しい戦いに臨まなければならない」

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タイトル争いでホームの強みを生かす

マンチェスターの強豪を迎えるエミレーツ・スタジアムは、大歓声に包まれる見込みだ。ウーデゴールはホームの声援を力に変え、重要な勝ち点3をつかみたいと考えている。この一戦がプレミアリーグのシーズン全体において持つ重要性も理解している。勝利すれば引き分け続きの流れを断ち切れるだけでなく、優勝を争う主要なライバルの一角に強い意志を示せる。

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「今日はプレミアリーグのことだけを考えている。エミレーツ・スタジアムでマンチェスター・シティとの大一番があるからだ。僕たちは良いスタートを切った。リーグ戦でも攻め続け、毎試合高いレベルを保つ必要がある」とウーデゴールは強調した。「ホームで、僕たちを応援してくれる人たちの前で戦う。その力を最大限に生かして、積極的に試合に臨もう。勝ちにいきたい。考え方はいつもと同じだ。勝利を目指し、自分たちに集中する。それを徹底して、結果がどうなるか見てみよう」

過密な冬の日程を乗り切るために

年末年始が近づくにつれ、試合日程はますます過密になり、チーム全員に最大限の集中力が求められる。ウーデゴールは先を見過ぎることを警戒し、この重要な連戦を乗り切るには「一試合ずつ」に集中する姿勢を保たなければならないと強調した。重要な試合が次々と控える中、主将は欧州サッカーの最高レベルでプレーすることに伴う重圧を楽しんでいる。

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「今は本当に楽しみな試合が続いている」と語った。「カレンダーを見れば、これからの日程が目に入るし、当然それは分かっている。どのシーズンにもよくあることだ。大切なのは常に目の前のことに集中し、次の挑戦に100％意識を向けること。どの試合も重要だ。それこそ僕たちが望んでいることだし、チームとして長い間慣れ親しんできたことでもある」