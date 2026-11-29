エミレーツで決定力不足の解消へ
ウーデゴールは、チャンスを逃し続けたもどかしい1週間を経て、ゴール前での決定力不足に対処する必要があると強調した。アーセナルは最近の試合で長い時間にわたって主導権を握りながらも、ニューカッスル、ドルトムントの双方と引き分けに終わった。ウーデゴールは、優勢な展開を得点につなげることこそ、タイトル争いで勢いを保とうとするミケル・アルテタ監督のチームに足りない最後の要素だと考えている。
ウーデゴールは攻撃の最終局面で質を高める重要性を強調し、チーム全員が現在の課題を十分に理解していると語った。「小さな違いだった。重要な場面で、もう少し質を発揮できていれば、もっと得点できたかもしれない。ドルトムントは非常に強いチームで、今季のリーグ戦では無敗だ。それでも、僕たちは勝利に値したと思うから悔しい。どこをもっと効果的にできるかは分かっているし、誰の目にも明らかだ。だからそこに取り組んで改善しながら、僕たちのプレーの良い部分もすべて維持しなければならない。正直に言えば、僕たちは常にそうやって取り組んでいる。強みを大切にしながら、伸ばすべき部分を改善し続けている」と、クラブ公式サイトで語った。
マレスカ体制のシティ戦へ準備
アーセナルの次の相手は、マレスカ監督の下で変化を遂げたシティ。ホームに迎える強敵との一戦で、課題はさらに大きくなる。レスターの元指揮官はエティハドで独自の戦術哲学を導入し、アーセナルに新たな難題を突きつけている。ウーデゴールは、指揮官が代わっても、特に攻撃陣の力を考えればシティの脅威はこれまでと変わらないと認めた。
ライバルの戦術的な変化について、ノルウェー代表MFはこう語った。「エンツォ・マレスカはいくつかの変更を加えた。もちろん、監督にはそれぞれ独自の考えや、やりたいことがある。僕たちは今週、対戦相手に備えて準備してきた。結果を出すには最高のプレーが必要だ。最近の調子にかかわらず、シティはピッチ上に質の高い選手が大勢いる強いチームだから、また厳しい試合になるだろう。組織力が非常に高く、前線の選手たちはいつでも僕たちにダメージを与えられる。何が待ち受けているかは分かっている。準備を整え、激しい戦いに臨まなければならない」
タイトル争いでホームの強みを生かす
マンチェスターの強豪を迎えるエミレーツ・スタジアムは、大歓声に包まれる見込みだ。ウーデゴールはホームの声援を力に変え、重要な勝ち点3をつかみたいと考えている。この一戦がプレミアリーグのシーズン全体において持つ重要性も理解している。勝利すれば引き分け続きの流れを断ち切れるだけでなく、優勝を争う主要なライバルの一角に強い意志を示せる。
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「今日はプレミアリーグのことだけを考えている。エミレーツ・スタジアムでマンチェスター・シティとの大一番があるからだ。僕たちは良いスタートを切った。リーグ戦でも攻め続け、毎試合高いレベルを保つ必要がある」とウーデゴールは強調した。「ホームで、僕たちを応援してくれる人たちの前で戦う。その力を最大限に生かして、積極的に試合に臨もう。勝ちにいきたい。考え方はいつもと同じだ。勝利を目指し、自分たちに集中する。それを徹底して、結果がどうなるか見てみよう」
過密な冬の日程を乗り切るために
年末年始が近づくにつれ、試合日程はますます過密になり、チーム全員に最大限の集中力が求められる。ウーデゴールは先を見過ぎることを警戒し、この重要な連戦を乗り切るには「一試合ずつ」に集中する姿勢を保たなければならないと強調した。重要な試合が次々と控える中、主将は欧州サッカーの最高レベルでプレーすることに伴う重圧を楽しんでいる。
「今は本当に楽しみな試合が続いている」と語った。「カレンダーを見れば、これからの日程が目に入るし、当然それは分かっている。どのシーズンにもよくあることだ。大切なのは常に目の前のことに集中し、次の挑戦に100％意識を向けること。どの試合も重要だ。それこそ僕たちが望んでいることだし、チームとして長い間慣れ親しんできたことでもある」