ウーデゴール、チャンピオンズリーグでもアーセナルにとって大きな価値を発揮

アーセナルはチャンピオンズリーグの戦いを見事な形でスタートさせた。前季準優勝チームは水曜日、ナポリのホームに乗り込み0-1で勝利した。ホームチームではノア・ラングが規律上の理由で欠場した。

両チームは立ち上がりから積極的に攻撃に出た。ダビド・ラヤはアーセナルの選手たちのシュートに対して数回セーブを見せた。一方ではミケル・メリーノが決定機を生かせず、至近距離からのヘディングはGKアレックス・メレトに防がれた。

ブカヨ・サカはハーフボレー気味のシュートを試み、その後もペナルティーエリア内の好位置で決め切れなかった。ナポリではケビン・デ・ブライネが攻撃面で非常に活発だったが、ゴールは生まれなかった。

前半終了間際、サカがスルーパスに抜け出して0-1を決めたかに見えた。しかし、強烈なシュートはイタリア勢のゴールを越えていった。そのため、ナポリとアーセナルがロッカールームへ引き揚げた時点でスコアは0-0。後半開始から数分後、圧力を強めたアーセナルは攻撃参加したピエロ・インカピエを間一髪で阻まれた。

後半はゴールこそ生まれなかったものの、緊迫した一戦となった。アーセナルは一時ボール支配率60パーセントを記録したが、先制点にはつながらなかった。その間もミケル・アルテタはタッチライン際からチームを鼓舞し続けた。残り15分でノニ・マドゥエケがサカに代わって投入された。

その直後、再びアーセナルにとって大きな存在となったのはマルティン・ウーデゴールだった。主将はペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ち、その一撃はポストを叩いてゴールへ吸い込まれた。終盤に向かって時間が過ぎていく中、ナポリにとっては大きな痛手となった。

アーセナルはこの試合を決めるべきだったが、カウンターでメレトと1対1になったマドゥエケが決め切れなかった。こぼれ球からのシュートもゴールライン上でクリアされた。それでもアウェーのアーセナルにとって高い代償とはならず、カイ・ハフェルツはオフサイドの位置からネットを揺らした。勝ち点3はロンドンへ持ち帰られる。