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3試合連続未勝利。多くの選手を欠き、長時間を10人で戦ったバイエルンは、ハンブルガーSVと0-0の引き分けに終わった。バイエルン全選手を採点する。

1.FCケルン戦の引き分け、リールOSC戦の敗北、ジャマル・ムシアラをめぐる議論。ムシアラは 筋繊維断裂で再び離脱している 。さらにマヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、マイケル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、ハリー・ケインも負傷。バイエルンは精神面でも戦力面でも痛手を抱え、ハンブルクへ向かった。

ヴァンサン・コンパニ監督はサシャ・ボエ、バラ・エンディアイ、ノア・コジョ＝エヴォラを先発に抜擢した 。バイエルンは試合の大半で主導権を握ったものの、ほとんどチャンスを作れなかった。 44分にはヨシュア・キミッヒが不要な乱暴行為で一発退場となった 。

ボルシア・ドルトムントは日曜日、バイヤー・レヴァークーゼンに勝てば、ブンデスリーガ首位でのリードを4ポイントに広げられる。

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バイエルン対ハンブルガーSVの試合レポートはこちら。

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バイエルン、HSV戦の採点：ヨナス・ウルビヒ

自身のキャリアでおそらく最も奇妙なセーブを見せた。48分、スタニシッチが自陣ゴール方向へクリアしたボールを、意図的なバックパスと判定されるのではないかとウルビヒは恐れたが、その心配に根拠はなかった。そのため手で防ぐ代わりに、ゴールラインのすぐ手前で頭を使ってボールをバーの上へ逃れさせた。通常のプレーでは、アルベルト・グレンベックの意表を突くFK（45＋1分）と、セバスティアン・ボルナウの至近距離からのシュート（49分）を防いだ。採点：2.5。

バイエルン、HSV戦の採点：サシャ・ボエ

今季は5試合の短時間出場を経て、初先発を果たした。懸命にプレーしたが、実戦経験の不足は明らかだった。採点：4。

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バイエルン、HSV戦の採点：キム・ミンジェ

守備では非常に安定していた。23分には抜け出したパトソン・ダカとの重要な競り合いを制した。攻撃でも存在感を発揮。19分にはチャンスにつながるエンディアイへの鋭い縦パスを送り、60分には見事なドリブルで相手ペナルティーエリアに侵入した。採点：2。

バイエルン、HSV戦の採点：ヨナタン・ター

ダヨ・ウパメカノに代わって先発。隣でプレーしたキムほど目立たなかったが、堅実だった。採点：3。

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バイエルン、HSV戦の採点：ヨシプ・スタニシッチ

左右のサイドバックを行き来する起用が続き、HSV戦では再び左で先発した。48分には自陣ゴール方向へクリアし、ウルビヒが頭で防ぐ場面を招いた。63分にはロッシング＝レレシートを蹴ったが、処分を受けずに済んだのは非常に幸運だった。採点：4。

IMAGO

バイエルン、HSV戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

4分にはCKから直接ゴールを決めかけた。その後は攻撃のけん引役として奮闘したものの、決定的な働きはできず。前半終了間際には、まったく不要な行為で一発退場となった。アレクサンダー・ロッシング＝レレシートに軽く押された後、その髪をつかんで地面に引き倒した。採点：6。

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バイエルン、HSV戦の採点：トム・ビショフ

ダブルボランチの一角で活躍。バイエルンの選手の中で突出して多くボールに関与し、数多くの競り合いに勝ち、攻撃の展開を広げるパスも何本か通した。採点：3。

バイエルン、HSV戦の採点：レナルト・カール

不振の理由はますます不可解になっている 。ケルン戦、リール戦に続き、HSV戦でも右ウイングで非常に低調だった。52分に交代。どうやら股関節に問題を抱えていたようだ。採点：5。

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バイエルン、HSV戦の採点：アレクサンダル・パブロヴィッチ

トップ下で頻繁にボールに触れたが、結局は効果的なプレーにつながらなかった。採点：4。

IMAGO

バイエルン、HSV戦の採点：バラ・エンディアイ

18歳のセネガル人選手は今季、この試合までの出場が2試合、合計4分間にとどまっていた。HSV戦で初先発を果たし、慣れない左ウイングでプレー。19分にはペナルティーエリア内で危険な位置に入ったが、シュートはブロックされた。それ以外では目立たず、ハーフタイムに交代した。採点：4.5。

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バイエルン、HSV戦の採点：ノア・コジョ＝エヴォラ

カール、ビショフ、コンラート・ライマーを最前線で起用する試みが失敗に終わった後、コンパニ監督はHSV戦で初めてノア・コジョ＝エヴォラを先発起用した。19歳のFWは繰り返しパスを受けようとしたものの、ほとんど試合に絡めず。9分のシュートを除けば、存在感を示せなかった。採点：5。

バイエルン、HSV戦の採点：途中出場選手

ルイス・ディアス：ハーフタイムにエンディアイに代わって出場。筋束断裂から回復して以降、2度目の途中出場となった。左ウイングに入り、バイエルンの攻撃を少なくとも多少は活性化させた。採点：3.5。

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コンラート・ライマー：52分にカールに代わって出場し、以降は右ウイングでプレー。87分には負傷を抱えて再び退いた。採点：4。

ナサニエル・ブラウン：終了間際にライマーに代わって出場。採点なし。