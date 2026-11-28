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3試合勝利なし。負傷者を多く抱え、長時間を10人で戦ったバイエルンは、ハンブルガーSVと0-0で引き分けた。選手たちを個別に評価する。

1.FCケルン戦の引き分け、OSCリール戦の敗北、ジャマル・ムシアラを巡る議論。そして、 そのムシアラが再び筋線維断裂で離脱した 。さらにマヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、マイケル・オリーセ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、ハリー・ケインも負傷。バイエルンは精神的にも戦力面でも打撃を受けた状態でハンブルクに乗り込んだ。

ヴァンサン・コンパニ監督はサシャ・ブイ、バラ・ンディアイ、ノア・コジョ＝エヴォラを先発に抜擢した 。バイエルンは試合の大半で主導権を握ったものの、チャンスはほとんど作れなかった。 44分にはヨシュア・キミッヒが不必要な暴力行為で一発退場となった 。

ボルシア・ドルトムントは日曜日のバイヤー・レヴァークーゼン戦に勝てば、ブンデスリーガの首位で勝ち点差を4に広げられる。

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バイエルン対ハンブルガーSVの試合レポートはこちら。

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バイエルン、HSV戦の採点：ヨナス・ウルビヒ

キャリアで最も奇妙ともいえるセーブを見せた。48分、ウルビヒはスタニシッチが自陣ゴール方向にクリアしたボールを、意図的なバックパスと判定されることを根拠なく恐れた。そのため手で防ぐ代わりに、ゴールラインの手前でヘディングし、ボールをクロスバーの上へ逃がした。一方、アルベルト・グロンベークの意表を突くFK（45＋1分）と、セバスティアン・ボルナウスの至近距離からのシュート（49分）は、通常どおり防いだ。採点：2.5。

バイエルン、HSV戦の採点：サシャ・ブイ

今季は短時間の出場が5回続いていたが、この試合で初先発。懸命にプレーしたものの、実戦不足は明らかだった。採点：4。

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バイエルン、HSV戦の採点：キム・ミンジェ

守備では非常に安定しており、23分には抜け出したパトソン・ダカとの重要な競り合いを制した。攻撃でも存在感を示し、19分にはチャンスにつながるパスでンディアイを巧みに前線へ走らせ、60分には鮮やかなドリブルで相手ペナルティーエリアに進入した。採点：2。

バイエルン、HSV戦の採点：ヨナタン・ター

ダヨ・ウパメカノに代わって先発。隣でプレーしたキムほど目立たなかったが、堅実だった。採点：3。

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バイエルン、HSV戦の採点：ヨシプ・スタニシッチ

左右のサイドバックを行き来する起用が続き、HSV戦では再び左で先発した。48分には自陣ゴール方向へクリアし、ウルビヒのヘディングでのセーブを招いた。63分にはロッシング＝レレシートを蹴ったが、罰せられずに済んだのは非常に幸運だった。採点：4。

IMAGO

バイエルン、HSV戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

4分にはCKから直接ゴールを奪いかけた。その後は攻撃をけん引しようと努めたが、決定的な働きはできず。前半終了間際には、まったく不要な行為で一発退場となった。アレクサンダー・ロッシング＝レレシートに軽く押された後、相手の髪をつかんで地面に引き倒した。採点：6。

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バイエルン、HSV戦の採点：トム・ビショフ

ダブルボランチの一角で積極的にプレー。バイエルンの選手の中で突出して多くボールに関与し、何度も競り合いに勝ち、攻撃の糸口となるパスもいくつか通した。採点：3。

バイエルン、HSV戦の採点：レナート・カール

不調の原因はますます不可解になっている 。ケルン戦、リール戦に続き、HSV戦でも右サイドで精彩を欠いた。52分に交代。股関節に問題を抱えていたようだ。採点：5。

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バイエルン、HSV戦の採点：アレクサンダル・パヴロヴィッチ

頻繁にボールに触れたが、トップ下では結局、効果的な働きができなかった。採点：4。

IMAGO

バイエルン、HSV戦の採点：バラ・ンディアイ

18歳のセネガル人選手は今季ここまで2試合、計4分の出場にとどまっていた。HSV戦で初先発し、慣れない左ウイングを務めた。19分にはペナルティーエリア内で危険な位置に顔を出したが、シュートはブロックされた。それ以外は目立たず、ハーフタイムに交代。採点：4.5。

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バイエルン、HSV戦の採点：ノア・コジョ＝エヴォラ

カール、ビショフ、コンラート・ライマーを最前線で起用する試みが失敗に終わり、コンパニ監督はHSV戦で初めてノア・コジョ＝エヴォラを先発起用した。19歳のストライカーの有望株は繰り返しボールを受けようとしたものの、ほとんど試合に入れなかった。9分のシュート以外に見せ場はなかった。採点：5。

バイエルン、HSV戦の採点：途中出場選手

ルイス・ディアス：ハーフタイムにンディアイに代わって出場。筋束断裂からの回復後、途中出場はこれが2度目だった。左ウイングに入り、バイエルンの攻撃を少しは活性化させた。採点：3.5。

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コンラート・ライマー：52分にカールに代わって出場し、その後は右ウイングを務めたが、87分に負傷を抱えて退いた。採点：4。

ナサニエル・ブラウン：終了間際にライマーに代わって出場。採点なし。