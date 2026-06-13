米マイアミでは、サウジアラビア代表を応援する大勢のサポーターが集まり、来週火曜朝に行われるウルグアイ戦（グループ8第1戦）に向けて独特の雰囲気を醸し出している。

サウジ・ニュースチャンネルの特派員によると、ここ数時間でサウジサポーターの数は急増し、マイアミに滞在する 「グリーン」の宿泊施設周辺に殺到しており、米国在住のアラブ系コミュニティや各州から駆けつけたファンが示すように、代表チームへの強い支持が示されている。

チームは本日オースティンで非公開練習を行い、戦術とフィジカルを確認。夕方にマイアミへ移動し、初戦に向けた最終調整を終える。

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グループ8はウルグアイ、スペイン、カーボベルデと並ぶ死の組。2つの決勝トーナメント枠を争うため、序盤から集中力と規律が試される。

チームは高揚した士気と熱狂的なサポートを力に換え、初戦で好結果を目指す。アラブのスポーツ界も、この強豪揃いの組での「グリーン」の戦いに注目している。

特にマイアミのスタンドにはサウジアラビア人サポーターが増え、熱狂的な雰囲気になると予想される。これは、歴史と経験を持つ強豪ウルグアイ代表を相手に戦う選手たちにとって、大きな精神的後押しとなるだろう。