ウルグアイ戦前、アル＝オワイスとアル＝アクイディがノイアーのユニフォームを着用。

2026年ワールドカップ初戦のウルグアイ戦を控えたサウジアラビア代表練習で、ゴールキーパーのモハメド・アル・オワイスとナワフ・アル・アクイディが特殊なトレーニング用メガネを着用していた。

これは、GKの反応速度と集中力、視覚予測を高める先進プログラムの一環で、ペナルティエリアでの瞬間状況を再現し、一瞬で勝敗が決まる場面に対応する力を養う。

この手法は世界的なGK育成プログラムでも採用されており、ドイツのマヌエル・ノイアーなど欧州のトップGKもプレッシャー下での反応と判断力を高めるために取り入れている。









グループ8のスペインやカーボベルデなど強豪との対戦を控え、スタッフは全選手が最高レベルで臨めるよう準備を進めている。

関連記事：単なる大会以上のもの…2026年ワールドカップがサウジアラビア代表の未来を描く

このトレーニングは、不意球や1対1、至近距離からのシュートへの対応力を高め、ペナルティエリア内の危機的状況でのポジショニングと反応を改善するのが目的だ。

これは、ピッチ内の練習だけでなく、メンタル・ビジョン・フィジカルを融合させる国際基準の最新手法を導入しようというコーチングスタッフの意欲の表れでもある。

サウジアラビア代表は、この入念な準備が、大会序盤から予想されるウルグアイ代表の激しい攻撃に対応するGK陣のパフォーマンスに直結することを期待している。