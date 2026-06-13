米マイアミでは、サウジアラビア代表を応援する大勢のサポーターが集まり、来週火曜朝に行われるウルグアイとのグループ8初戦を前に熱気を高めている。

サウジ・ニュースチャンネルの特派員によると、ここ数時間でサウジサポーターの数は急増し、マイアミに滞在する 「グリーン」の宿泊施設周辺に殺到しており、米国在住のアラブ系コミュニティや各州から駆けつけたファンが示すように、代表チームが国際大会で受ける大きな支持を示している。

チームは本日オースティンで非公開練習を行い、戦術とフィジカルの確認を終えた。代表団は夕方にマイアミへ移動し、初戦に向けた最終調整に入る。

関連記事：世界が息をのんだ瞬間…「サウジのマラドーナ」は、いかにして「世紀のゴール」の座をさらおうとしたのか？

グループ8は、ウルグアイ、スペイン、カーボベルデとともに大会屈指の死の組とされる。2つの決勝トーナメント進出枠を争う競争は極めて厳しく、「グリーン」の愛称で呼ばれるサウジアラビア代表は、集中力と規律が求められる早期の試練に直面する。

チームは高揚した士気と熱狂的なサポートを力に換え、初戦で好結果を目指す。アラブのスポーツ界も、この強豪揃いの組での「グリーン」の初陣に注目している。

特にマイアミのスタンドにはサウジアラビア人サポーターが増え、独特の熱気が予想される。この声援は、歴史あるウルグアイ代表という強豪に挑む選手たちにとって大きな後押しとなるだろう。