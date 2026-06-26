ウルグアイ戦のスペイン代表メンバー発表にサプライズ

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督とウルグアイ代表のマルセロ・ベルサ監督が、2026年W杯での対戦に向けた先発メンバーを発表した。

デ・ラ・フエンテ監督は、前節でサウジアラビアを圧倒したメンバーから2人を入れ替えた。マルコス・ヨレンテが右サイドバックに復帰し、ミケル・メリーノがダニー・オルモに代わってプレイメーカーに入った。

ウルグアイが守備的に来ることを踏まえると、オルモの先発外しは驚きだ。メリーノに本来の調子を取り戻させる狙いがあるとはいえ、この采配には疑問の声も聞かれる。

スペインの先発メンバーは以下の通り。

GK：オナイ・シモン

DF：ヨレンテ、コバルシ、ラポルテ、コクーリジャ

中盤：ロドリ、ペドリ、ミケル・メリーノ

FW：ラミン・ヤマル、バイナ、オイアルサバル

一方、マルセロ・ベルサ監督はカボ・ヴェルデ戦から1人だけ変更し、フェディ・ヴィーニャスの代わりにダールウィン・ヌニェスを起用した。

ウルグアイの先発は以下の通り。

GK：ムスレラ

DF：ファリラ、カシレス、オリヴェイラ、サナブリア

中盤：バルベルデ、オジャルティ、ペンタンクール

フォワード：カヌピオ、ダーウィン・ヌニェス、マキシ・アラウホ