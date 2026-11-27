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スポルティングCPの左サイドバック、マキシ・アラウホは、1月のマンチェスター・ユナイテッド移籍に前向きだと報じられている。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は負傷に悩まされるルーク・ショーの後任を探している。数カ月にわたりウルグアイ代表を追ってきたユナイテッドの幹部は、水曜日にリスボンで行われた2-2の試合でプレーを間近に見て、獲得への確信を深めた。

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リスボンでのプレーに確信を深めたユナイテッド

報道元の『Sport Witness』によると、ユナイテッドは 水曜日のリスボン遠征 でアラウホを間近に評価し、26歳のプレーに確信を深めた。今季15試合目の出場で14試合目の先発となったウルグアイ代表は、90分間フル出場し、33分に決まったルイス・スアレスの先制点をアシストした。現在は双方が互いに好意的な姿勢を示しており、アラウホ側は冬のオールド・トラッフォードへの移籍に非常に前向きだ。

マンチェスター・ユナイテッド、夏に続き関心

ユナイテッドがアラウホに関心を寄せ始めたのは4月にさかのぼる。当時、同選手の成長を追う複数のプレミアリーグクラブの一つだった。夏にはそのポジションを補強しないまま終えたが、先月にはユナイテッドとアーセナルの双方が獲得を再び目指す計画だと報じられた。その時点では、ある情報筋が同メディアに対し、年初に最初の問い合わせをして以降、「新しい動きは何もない」と伝えていた。

アラウホは8月、スポルティングCPとの契約を2030年まで延長し、移籍の憶測を沈静化させていた。高額の給与を確保したほか、契約解除条項は8000万ユーロに設定された。しかし、ユナイテッド戦での堂々たるプレーを受け、同クラブの獲得への動きが再燃している。ポチェッティーノ監督も、アメリカ代表を率いていた際にアラウホと対戦しており、その能力を知っている。

負傷者続出で守備陣の再考を迫られる

ユナイテッドが補強を急ぐ背景には、守備の左サイドで負傷問題が続いていることがある。クラブで本職の左サイドバックはショーとハリー・アマスの2人だけで、いずれも契約は2027年に満了する。ショーはマンチェスターでの在籍期間を通じて度重なる負傷に苦しみ、現在も筋肉の問題で直近8試合を欠場している。

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ショーの不在中、前監督のマイケル・キャリックは主にジオゴ・ダロトを本職ではない左サイドバックで起用した一方、ポチェッティーノ監督はリサンドロ・マルティネスを同ポジションで先発させた。同報道によると、 ユナイテッドは冬の移籍市場で本職の左サイドバックの獲得に動く見込み であり、南米出身のアラウホはポチェッティーノ監督のチームに理想的な選手となる。

1月の移籍を難しくする移籍金

アラウホの契約解除条項は8000万ユーロだが、報道によれば、1月にスポルティングCPから引き抜くには5000万～6000万ユーロで十分だという。ただし、同じ情報筋は、ユナイテッドがシーズン途中にサイドバックへそれほどの金額を投じる可能性は低いとみている。ポチェッティーノ監督がオールド・トラッフォードの首脳陣を説得し、支出の承認を得られるかはまだ分からない。