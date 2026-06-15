ウルグアイメディアが代表に警鐘：「サウジアラビアがアルゼンチンにしたことを忘れるな」

2026年W杯初戦のサウジアラビア戦を数時間後に控えたウルグアイは、緊張と警戒感に包まれている。スペインやカーボベルデと同組のグループHでは、この一戦が勝敗の行方を左右すると見られている。

ウルグアイ紙「オファシオン」によると、 マルセロ・ビエルサ監督は会見で、負傷者続出の責任を認めつつ、サウジアラビア代表について「守備だけでなく自チームのスタイルを押し付けるチーム」と敬意を示した。

同紙はまた、ゲオルギオス・ドニス監督率いるサウジアラビア代表についても報告。最終調整では出来に波があり、直前の監督交代でチーム状態を予測しづらいと指摘した。

一方、「ラ・ディアリオ」は「感情のコントロール…ウルグアイ、サウジアラビア戦で開幕」と題し、初戦の心理的難しさを指摘した。

多くのメディアは、サウジアラビア戦の勝利は「必須」と強調。グループ首位はスペインとの争いであり、序盤でつまずけば大きなプレッシャーがかかるという見解だ。

また、2022年W杯でアルゼンチンに歴史的勝利を収めた例を引き合いに出し、サウジアラビアを過小評価すべきではないと警告している。

戦術面ではフェデリコ・バルベルデとダビド・ヌニェスが中心と報じられた。一方、ロナルド・アラウホとジョルジアン・デ・アラスカイタの出場は、開幕直前まで医療観察が続いており不透明だ。