ウルグアイのFWが警告：「サウジアラビアはアルゼンチンに勝った」

ウルグアイ代表FWフェデリコ・ヴィニアスは、米国東部時間来週月曜夜にマイアミのハードロック・スタジアムで行われるサウジアラビア戦について「厳しい試合になる」と警鐘を鳴らした。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、フィニヤスは「非常に難しい試合になる。サウジアラビアには優れた選手がいる。2022年W杯初戦でアルゼンチンに勝った前例もある」と語った。

さらに「過信は禁物だ。初戦は常に難しい」と続けた。

こちらもご覧ください

争奪戦の可能性…PSGがバルセロナのスターを夏の補強リストに

アンチェロッティ監督はモロッコ戦でのヴィニシウスの役割を明確にした。

さらに「2010年の準決勝進出を再現できればとてもポジティブだ。家族やファンためにも良いパフォーマンスを見せたい」と語った。

また、マルセロ・ビエルサ監督の指示や、ダールウィン・ヌニェスと前線を形成する可能性について問われると、「マルセロは常に情熱を求め、フォワードにはハイプレスで守備陣を疲れさせるよう指示している」と明かした。

さらに続けた。 2トップが決まれば、私は純粋なストライカーと並んでプレーできる。以前も同じ経験をしている。2人のストライカーで役割やプレス、マークを分担すれば、チームメイトがフリーでボールを受けやすくなる」。

また、こう結んだ。「レアル・オビエドでもそうしているように、ポジションを下げることもできる。同時に、ダーウィンにチャンスを作るためセンターバックにプレッシャーをかけることもできる。両方の役割をこなす方法を知っているし、何の問題もない」