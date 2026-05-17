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ウルヴァーハンプトン対フラムの視聴方法：放送局、ライブ配信、キックオフ時間、最近の調子

ウォルヴァーハンプトン 対 フラム
ウォルヴァーハンプトン
フラム
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ウルヴァーハンプトン対フラムの試合視聴方法と最新チームニュースを一覧でまとめました。

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報をまとめています。

ウルヴァーハンプトン対フラム戦の放送・配信情報

ウルヴァーハンプトン対フラムの試合はViaplayで視聴できます。リンクから登録し、ライブストリーミングをお楽しみください。

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Viaplay

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チームニュース＆メンバー

ウォルヴァーハンプトン vs フラム 予想スタメン

3-4-2-1
ウォルヴァーハンプトン crest
ウォルヴァーハンプトン
WOL
フォーメーション
フラム crest
フラム
FUL
4-2-3-1
1ジョゼ・サ4サンティアゴ・ブエノ37ラディスラフ・クレイチー15ジェルソン・モスケラ3ウーゴ・ブエノ27ジャン＝リクネル・ベルガルド8ジョアン・ゴメス21ロドリゴ・ゴメス36M. Mane7アンドレ9アダム・アームストロング1ベルント・レノ3カルバン・バッシー31イッサ・ディオプ33アントニー・ロビンソン21ティモシー・カスターニュ32エミール・スミス・ロウ17アレックス・イウォビ10トム・ケアニー20サシャ・ルキッチ14オスカー・ボブ9ロドリゴ・ムニス
フラム crest
フラム
FUL
3-4-2-1
ウォルヴァーハンプトン

先発メンバー

フラム

マネージャー

  • R. Edwards
  • マルコ・シウバ

負傷者および出場停止

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズは、GKホセ・サ、サム・ジョンストン、DFエンリケ・ゴンサレスが負傷。出場停止はなし。予想スタメン：ベントレー、S・ブエノ、T・ゴメス、Y・モスケラ、H・ブエノ、A・アームストロング、J・ゴメス、ペドロ・リマ、M・マネ、アンドレ、H・ファン。

フラムは負傷のイウォビとセセニョンを欠く。 DFヨアキム・アンデルセンは出場停止。予想スタメン：レノ、C・バッセイ、K・テテ、A・ロビンソン、T・カスタニェ、E・スミス・ロウ、S・チュクウェゼ、T・ケアーニー、H・ウィルソン、サシャ・ルキッチ、R・ムニース。直前での変更は随時更新。

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

最近の調子

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズは直近のプレミアリーグ5試合で0勝1分4敗と勝てていない。 直近の試合は5月9日のホームでのブライトン戦で0-3の敗北。この期間、ウェストハムに0-4、リーズに0-3で敗れるなど、計5得点11失点だった。

フルハムは直近5試合で1勝2分2敗。9日にボーンマスに0-1で敗れ、アーセナルにも0-3で負けたが、ヴィラには1-0で勝っている。 総得点は3、失点は4だった。

過去の対戦

直近の対戦は2025年11月1日で、フルハムがホームで3-0と勝利。その前も2025年2月25日にモリーニuxで1-2でフルハムが勝っている。 直近5試合はフルハム2勝、ウルブズ2勝、引き分け1回。ウルブズは2024年3月のホームで2-1、同年11月のアウェーで4-1と勝利している。

順位

プレミアリーグの順位表では、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズが20位（最下位）、フラムは11位。

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