プレミアリーグ - プレミアリーグ Molineux Stadium

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ウルヴァーハンプトン対フラム戦の放送・配信情報

ウルヴァーハンプトン対フラムの試合はViaplayで視聴できます。リンクから登録し、ライブストリーミングをお楽しみください。

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チームニュース＆メンバー

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズは、GKホセ・サ、サム・ジョンストン、DFエンリケ・ゴンサレスが負傷。出場停止はなし。予想スタメン：ベントレー、S・ブエノ、T・ゴメス、Y・モスケラ、H・ブエノ、A・アームストロング、J・ゴメス、ペドロ・リマ、M・マネ、アンドレ、H・ファン。

フラムは負傷のイウォビとセセニョンを欠く。 DFヨアキム・アンデルセンは出場停止。予想スタメン：レノ、C・バッセイ、K・テテ、A・ロビンソン、T・カスタニェ、E・スミス・ロウ、S・チュクウェゼ、T・ケアーニー、H・ウィルソン、サシャ・ルキッチ、R・ムニース。直前での変更は随時更新。

最近の調子

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズは直近のプレミアリーグ5試合で0勝1分4敗と勝てていない。 直近の試合は5月9日のホームでのブライトン戦で0-3の敗北。この期間、ウェストハムに0-4、リーズに0-3で敗れるなど、計5得点11失点だった。

フルハムは直近5試合で1勝2分2敗。9日にボーンマスに0-1で敗れ、アーセナルにも0-3で負けたが、ヴィラには1-0で勝っている。 総得点は3、失点は4だった。

過去の対戦

直近の対戦は2025年11月1日で、フルハムがホームで3-0と勝利。その前も2025年2月25日にモリーニuxで1-2でフルハムが勝っている。 直近5試合はフルハム2勝、ウルブズ2勝、引き分け1回。ウルブズは2024年3月のホームで2-1、同年11月のアウェーで4-1と勝利している。

順位

プレミアリーグの順位表では、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズが20位（最下位）、フラムは11位。