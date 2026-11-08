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ウリ・ヘーネス氏によると、ヴァンサン・コンパニ監督は間もなくバイエルン・ミュンヘンのベンチに戻るという。

バイエルンの重鎮であるヘーネス氏はBRの番組「Sonntags-Stammtisch」で、ベルギー人指揮官が「2、3週間後に復帰する」と明かした。さらに「つまり、代表戦ウィークが終われば、再びベンチに座ることになる」と説明した。

コンパニ監督は10月末、ゼーベナー通りにあるドイツ最多優勝クラブの練習施設で倒れ、その後病院に搬送された。後に、その原因は髄膜刺激（髄膜刺激症状）と診断された。現在、40歳のコンパニ監督は自宅で療養している。倒れて以降は、アシスタントコーチのアーロン・ダンクス氏が代役を務めている。

ヘーネス氏の見通しが正しければ、コンパニ監督は11月20日のブンデスリーガ、1.FCケルン戦で再びタッチライン際に立つ可能性がある。その5日後にはチャンピオンズリーグでリールOSCとの一戦（11月25日）が待ち受け、続く土曜日にはハンブルガーSVとのアウェー戦を控える。

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ヘーネス氏、コンパニ監督は無理をしすぎたと指摘「1日12時間働いている」

ヘーネス氏は、コンパニ監督が無理をしすぎた可能性があるとみている。名誉会長は「彼は週6日、1日12時間働いている。それは単純に働きすぎだった」と語った。この数字は、父ピエール氏の発言ともおおむね一致する。ピエール氏は息子を特集したシュピーゲルの大型記事で、コンパニ監督がバイエルンの練習施設に最大14時間いると明かした。また、ビルト紙には、息子が最大18時間働き、平日は3人の子どもと過ごす時間がほとんどないとまで語っている。

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一時はバイエルンがコンパニ監督にサッカーの話を厳禁にしたこともあったと、ビルト紙は報じた。同紙によると、コンパニ監督が回復に専念できるよう、訪問者全員にサッカーについて話さないよう求めていたという。

倒れるまでの数日間、コンパニ監督はウイルス性の病気にかかっていた。それでも、明らかに体調が優れない中、RBライプツィヒ戦（6-1）とアーセナルFC戦（2-2）ではチームを指揮した。アーセナル戦を前に、今季初めてコンパニ監督の代役として記者会見に臨んだダンクス氏は、「ヴァンサンを休ませるのは本当に簡単ではない」と認めていた。

Getty Images

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コンパニ監督不在のバイエルン、成績は？

一方、マインツ戦を前に、記者会見やテレビインタビューでもコンパニ監督の代役を務めるダンクス氏は、指揮官の復帰時期について明言を避けた。「現時点で日付は決めていない。ただ、代表戦ウィークはすべてを少し振り返り、いつ復帰できるかを見極める良い機会になる」と話した。

コンパニ監督不在の間、バイエルンはSCフライブルク戦（3-1）、1.FCマクデブルク戦（DFBポカール、6-1）、アトレティコ・マドリード戦（チャンピオンズリーグ）、マインツ05戦（2-1）で4勝を挙げ、BVBとの上位対決は2-2の引き分けに終わった。